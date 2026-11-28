Ukraińska obrona przeciwlotnicza niszczy już około 70% rosyjskich dronów odrzutowych. Jednocześnie ochrona przed rakietami balistycznymi pozostaje problemem ze względu na krytyczny brak pocisków przechwytujących do amerykańskich systemów Patriot.

Według głowy państwa skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej w zwalczaniu najszybszych rosyjskich dronów stopniowo rośnie. Obecnie ukraińskie siły zbrojne przechwytują około siedmiu na dziesięć takich dronów.

Natomiast sytuacja w zakresie przeciwdziałania rakietom balistycznym jest znacznie bardziej skomplikowana. Ukrainie bardzo brakuje amunicji do ich niszczenia, w szczególności pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Ponadto dostawy niezbędnych środków obrony przeciwlotniczej są opóźnione.

Wołodymyr Zełenski wyraził niezadowolenie z faktu, że Stany Zjednoczone poświęcają więcej uwagi krajom Bliskiego Wschodu, podczas gdy Ukraina nadal potrzebuje dodatkowych środków obrony przeciwlotniczej.

„Szkoda, że skupili się na Bliskim Wschodzie i bardziej pomagają tamtejszym krajom. Szkoda. Mamy ogromne pytania w tej sprawie” – oświadczył prezydent.

Podkreślił, że opóźnienia w dostawach rakiet mają bezpośredni wpływ na zdolność Ukrainy do ochrony ludności cywilnej przed rosyjskimi atakami.

„Niedobór tych rakiet to życie ludzi” – podkreślił Zełenski.

Podczas wywiadu prezydent odniósł się również do ograniczeń w działaniu amerykańskiego satelitarnego systemu łączności Starlink oraz jego wojskowej wersji Starshield na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy.

Wcześniej ukraińscy wojskowi, którzy sterują dronami przechwytującymi, powiedzieli BBC, że niektóre rosyjskie „Shahedy” stały się zbyt szybkie dla ukraińskich dronów. Z tego powodu wrogie drony mogą pokonywać większe odległości i wnikać głębiej na terytorium Ukrainy.

Dziennikarze zapytali również Wołodymyra Zełenskiego, kto dokładnie podjął decyzję o ograniczeniu łączności satelitarnej na terytoriach okupowanych.

„Technicznie – SpaceX, politycznie – nie wiem, naprawdę nie wiem. To jak gra w ping-ponga. Pytamy jedną stronę, a oni mówią, że to inna” – odpowiedział głowa państwa.

Informacje na ten temat pojawiły się w wywiadzie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dla BBC.

W nocy z 27 na 28 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 162 dronami bojowymi, w tym 74 rakietowymi typu Shahed. Siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 141 wrogich bezzałogowych statków powietrznych. Atak trwał jeszcze rano.

27 listopada 2026 roku rosyjski dron zaatakował Kremenczuk w obwodzie poltawskim. W centralnej części miasta uszkodzono budynki dwóch placówek oświatowych. W wyniku uderzenia ranne zostały dwie dzieci w wieku 12 i 13 lat.

W sobotę, 28 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę transportową w Dnieprze. W wyniku uderzenia rannych zostało dwie osoby. Obecnie poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna.

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