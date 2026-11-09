Siły morskie Sił Zbrojnych Ukrainy przekierowały swoje doświadczenie w zakresie wykorzystania kompleksu rakietowego „Neptun” na niszczenie naziemnych celów rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Takie podejście pozwala na stosowanie ukraińskiej broni przeciwko obiektom wroga daleko poza akwatorem morskim.

Według Pletenczuka decyzja o zmianie kierunku zastosowania kompleksu rakietowego była słuszna, ponieważ rosyjskie okręty nie wypływają na morze, a ukraińskie siły zbrojne nadal wykorzystują dostępne możliwości do niszczenia ważnych celów.

„W rzeczywistości było to mądre posunięcie, aby przekierować nasze doświadczenie na niszczenie innych rodzajów celów, ponieważ okręty nie wypływają na morze, a my musimy działać. Tym bardziej istnieje taka potrzeba: obiekty rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego są rozrzucone na rozległym terytorium, a jest ich bardzo wiele” – zaznaczył rzecznik Marynarki Wojennej.

Podkreślił, że Ukraina dysponuje niezbędnymi możliwościami zarówno do produkcji takich środków rażenia, jak i do ich bojowego zastosowania. Krajowy kompleks przemysłowo-obronny zapewnia produkcję broni, podczas gdy Siły Morskie mają doświadczenie w jej stosowaniu.

„Ta synergia sprawiła, że początkowo atakowaliśmy obiekty lądowe na Krymie w trybie testowym. Ale z powodzeniem. Potem obszar działań nieco się poszerzył” – wyjaśnił Dmytro Pletenczuk.

Według niego ukraińskie siły zbrojne są już w stanie niszczyć cele z znacznej odległości, w szczególności w głębokim tylu Rosji. Świadczy to o możliwościach ukraińskiego uzbrojenia i stwarza perspektywy dla jego dalszego rozwoju.

Osobno rzecznik Marynarki Wojennej skomentował ataki na rosyjskie lotniska. Zaznaczył, że uszkodzenie takich obiektów nie oznacza całkowitego pozbawienia przeciwnika możliwości korzystania z lotnictwa bojowego, ponieważ samoloty mogą startować z innych lokalizacji.

Jednocześnie przeniesienie lotnictwa na alternatywne lotniska utrudnia jego wykorzystanie i zmusza Rosję do wydatkowania większej ilości zasobów.

Informację tę przekazał w telewizji rzecznik prasowy Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuk.

W nocy z 14 na 15 października Siły Morskie Ukrainy przeprowadziły atak na rosyjskie lotnisko w obwodzie woroneżskim. Według informacji strony ukraińskiej w wyniku ataku zniszczono sześć bombowców Su-34M przy użyciu rakiety „Neptun”.

W nocy z 6 na 7 listopada rakietowy atak dotknął fabrykę „Proton” w rosyjskim Orle, a na rafinerię ropy naftowej w Saratowie uderzyły drony. Po atakach na oba zakłady wybuchły pożary.

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