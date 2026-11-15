Ukraina ograniczyła przerób ropy naftowej w Rosji o 30% i wstrzymała działalność 9 kluczowych rafinerii

Ukraińskie ataki na infrastrukturę naftową Federacji Rosyjskiej doprowadziły do znacznego ograniczenia mocy przerobowych ropy naftowej i spowodowały nowe problemy na krajowym rynku paliwowym państwa agresora. Informacje te zawarte są w raporcie Ministerstwa Obrony Ukrainy.

W wyniku ataków pod koniec października i w listopadzie 2026 r. zakłócono pracę dziewięciu z 35 największych rosyjskich rafinerii, w wyniku czego rzeczywiste wolumeny przerobu ropy w Rosji mogły spaść o około 30% — do 200 tysięcy ton dziennie. Ogółem z powodu uszkodzeń i przestojów z eksploatacji mogło zostać wyłączone od 20% do 35% całkowitych mocy przerobowych Federacji Rosyjskiej.

Spowodowało to zakłócenia w dostawach paliwa oraz przywrócenie limitów jego sprzedaży na stacjach benzynowych „Rosniefti” w szeregu regionów, w szczególności w Karelii, Buriacji, Zajkałskim i Krasnojarskim, a także w obwodach nowosybirskim, archangielskim i penzeńskim. Z powodu niedoboru gotowych produktów Rosja jest zmuszona poszukiwać paliwa za granicą, w szczególności sprowadzając je drogą morską z Turcji, Maroka i Egiptu.

W Ministerstwie Obrony zaznaczono, że przywrócenie do stanu używalności skomplikowanego sprzętu do przetwórstwa wtórnego (takiego jak instalacje do krakingu czy reformingu), od którego zależy produkcja benzyny i oleju napędowego przeznaczonych do sprzedaży, wymaga od sześciu do ośmiu miesięcy, dlatego uszkodzone zakłady jeszcze przez długi czas nie będą mogły pracować na pełnych obrotach.

Źródło: Raport Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Według oceny Siergieja Wakułenko, starszego pracownika naukowego berlińskiego Centrum Carnegie, zaatakowane rafinerie zapewniały około 55% produkcji benzyny w Rosji. Skala zniszczeń może doprowadzić do zatrzymania części mocy produkcyjnych.

W nocy z 12 na 13 listopada drony zaatakowały strefę przemysłową rosyjskiego Wolgogradu, gdzie znajduje się jedna z największych rafinerii ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej – „Lukoil-Wolgogradnaftoperobka”. Po uderzeniu na terenie zakładu wybuchł pożar, a w pobliżu nadal słychać było eksplozje.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska firma naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie ropy naftowej.

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