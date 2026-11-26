Siły Obrony Ukrainy rozpoczęły przygotowania do misji humanitarnej „Santa”, której celem jest dostarczenie żywności i leków mieszkańcom tymczasowo okupowanej Kisy Kinburskiej. W organizację pomocy zaangażowane są służby 122. oddzielnej brygady Sił Obrony Terytorialnej.

„Zgodnie z rozkazem dowódcy OTO „Odessa”, pułkownika Denisa Nosikowa, wszystkie służby 122. oddzielnej brygady Sił Obrony Terytorialnej prowadzą obecnie przygotowania do realizacji zaplanowanej misji” – czytamy w komunikacie.

Misja otrzymała nazwę „Santa”. Ze względów bezpieczeństwa wojskowi na razie nie ujawniają szczegółów jej przebiegu, podkreślają jednak, że ma ona charakter wyłącznie humanitarny.

„Chcemy jednak podkreślić, że misja ma wyłącznie cel humanitarny. My, wojskowi, zareagowaliśmy na potrzeby ludzi w zakresie żywności i leków. Zaraz po tym zaczęliśmy przygotowywać paczki” – powiedział przedstawiciel OTO „Odessa”.

Po przeanalizowaniu informacji z różnych źródeł wojskowi zaczęli przygotowywać paczki adresowane do konkretnych osób. Listę produktów i niezbędnych artykułów sporządzono z uwzględnieniem potrzeb, o których udało się dowiedzieć od lokalnych mieszkańców, którzy opuścili Kosię Kinburską.

W paczkach humanitarnych znajdą się kasze, makaron, cukier, masło, olej, mięso duszone, fasola i groszek. Szczególną uwagę poświęcono lekom — mieszkańcom zostaną przekazane najpotrzebniejsze środki lecznicze.

„Właśnie dlatego misja nosi nazwę „Święty Mikołaj”. Już wkrótce Dzień Świętego Mikołaja. Dlatego my, Siły Obronne Ukrainy, chcemy przypomnieć o uniwersalnych wartościach ludzkich, trosce, współczuciu i obowiązku pomagania tym, którzy tego najbardziej potrzebują” – podkreślono w Otu „Odessa”.

Informację tę podało operacyjno-taktyczne ugrupowanie „Odessa”.

Niedawno ukraińska aktorka Antonina Chyzhniak, pochodząca z miasta Ukrainka w obwodzie kijowskim, wyraziła oburzenie warunkami, w jakich zmuszeni są żyć lokalni mieszkańcy. Według niej od lutego w mieście nie ma ogrzewania ani ciepłej wody, a w domach ludzi jest zimno i pojawia się pleśń.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wymienił 15 tymczasowo okupowanych miejscowości w obwodach chersońskim i zaporoskim, w których strona ukraińska proponuje zorganizowanie misji humanitarnych na wzór Oleszki.

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