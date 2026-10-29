Ukrzaliznytsia przedstawiła szczegóły dotyczące rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze

Ukrzaliznytsia podała szczegóły dotyczące rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku którego zginęli i zostali ranni pasażerowie cywilni. Według informacji podanych przez spółkę, na dworcu ogłoszono z wyprzedzeniem alarm powietrzny, a po stwierdzeniu podwyższonego zagrożenia rozpoczęto ewakuację pasażerów pociągu elektrycznego, który miał jechać do Zaporoża. Do momentu uderzenia pozostało ponad 10 minut.

W Ukrzaliznicy podkreślono, że okoliczności tragedii są nadal szczegółowo badane, a także wezwano pasażerów do ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa na dworcach, stacjach, peronach i w pociągach.

„Niezwykle ważne: po raz kolejny apelujemy o jak najściślejsze przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczeństwa na naszych dworcach, w pobliżu infrastruktury kolejowej oraz w naszych pociągach. Od wroga nie można oczekiwać żadnego humanitaryzmu – dlatego niezwykle ważne jest, abyśmy wszyscy nie dawali mu szansy, dbali o swoje bezpieczeństwo i przestrzegali zasad” – zaznaczyli przedstawiciele firmy.

Według informacji Ukrzaliznicy, przed tragedią na dworcu i stacji Dniepr z wyprzedzeniem poinformowano o alarmie powietrznym ogłoszonym w mieście. Kiedy zespół monitorujący firmy wykrył zbliżającego się bezzałogowego samolotu odrzutowego i stwierdził podwyższone zagrożenie, odpowiednie polecenia dotyczące wstrzymania ruchu zostały natychmiast przekazane załogom lokomotyw i pracownikom dworca.

W pociągu elektrycznym, który miał wyruszyć do Zaporoża, ogłoszono ewakuację ponad 10 minut przed uderzeniem. Uruchomiono komunikaty głosowe, a pomocnik maszynisty, postępując zgodnie z ustalonym protokołem, obejrzał każdy wagon.

W Ukrzaliznicy przypomniano, że w każdym wagonie pociągu elektrycznego znajdują się plakaty z odpowiednimi instrukcjami. Komunikaty zawierają również wyraźny nakaz nie tylko opuszczenia pociągu, ale jak najszybszego oddalenia się od peronu o co najmniej 200 metrów.

Załoga lokomotywy ewakuowała się z wyprzedzeniem.

Równolegle na dworcu wielokrotnie rozbrzmiewały komunikaty o konieczności ewakuacji i przebywania w schronach. Pasażerom poinformowano również, że ruch pociągów zostanie wznowiony po zakończeniu alarmu powietrznego.

Pomimo ostrzeżeń i komunikatów część osób w momencie uderzenia pozostawała w bezpośrednim sąsiedztwie pociągu. Według szacunków Ukrzaliznyci było to jedną z przyczyn znacznej liczby ofiar śmiertelnych i rannych.

„Niestety, mimo tego wszystkiego, w fatalnym momencie uderzenia wiele osób znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie pociągu, stąd tak duża liczba ofiar śmiertelnych i rannych” – poinformowano w spółce.

W „Ukrzaliznyci” nazwano ten atak podstępnym uderzeniem i podkreślono, że Rosja nadal celowo atakuje infrastrukturę kolejową, narażając na niebezpieczeństwo pasażerów i pracowników.

„To żałosny, podły atak. Nie możemy oczekiwać niczego innego od Rosjan. Możemy jednak dbać o własne bezpieczeństwo. Utrzymujemy ruch pomimo ogromnego zagrożenia, ale cena tego staje się zbyt wysoka, jeśli takie straty będą się powtarzać. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie powstrzymać wroga w jego dążeniu do niszczenia kolei, zabijania kolejarzy i pasażerów. Ale możemy i musimy dbać o siebie nawzajem” – zaznaczyli w Ukrzaliznytsi.

29 października prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie z miejsca rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze. Według wstępnych danych w wyniku ataku dronem rakietowym zginęło 13 osób, a dziesięć zostało rannych.

Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

Po tej tragedii firma planuje ponownie szczegółowo sprawdzić wszystkie procedury reagowania na zagrożenia, aby określić, jakie dodatkowe środki można wprowadzić i jak przyspieszyć ewakuację ludzi w bezpieczne miejsca.

W Ukrzaliznicy podkreślono, że dworce, stacje, perony oraz pociągi dalekobieżne i podmiejskie pozostają potencjalnymi celami rosyjskich ataków. Dlatego pasażerowie muszą zachować stałą czujność i stosować się do poleceń pracowników kolei.

„Po raz kolejny szczegółowo przeanalizujemy wszystkie nasze protokoły, aby ustalić, co jeszcze możemy zrobić, albo przyspieszyć działania w czasie, jaki pozostał na reakcję, albo zapewnić, by każdy bez wyjątku znalazł się w bezpiecznym miejscu! Dworce w całym kraju, perony i stacje, każdy pociąg – zarówno dalekobieżny, jak i podmiejski – to obecnie priorytetowe cele wroga. Tylko maksymalna czujność i przestrzeganie instrukcji ratują życie” – podkreślono w firmie.

Przypomniano tam również, że z powodu celowych ataków na infrastrukturę kolejową każdy dworzec i każdy peron stanowi obecnie strefę podwyższonego zagrożenia.

Ukrzaliznyca zwróciła się do wszystkich, którzy nadal podróżują koleją, z prośbą o uważne słuchanie komunikatów i stosowanie się do poleceń pracowników.

„Po raz kolejny prosimy wszystkich, którzy nadal podróżują koleją: słuchajcie uważnie każdego komunikatu, stosujcie się do wskazówek pracowników kolei, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Wróg robi to, aby nas zabić. Możemy kontynuować podróż i chronić życie tylko wtedy, gdy przestrzegamy wszystkich zasad na każdej stacji” – oświadczyli przedstawiciele firmy.

Pasażerów prosi się również o poinformowanie bliskich i znajomych, którzy w najbliższych dniach planują podróż pociągiem, o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

„Jeśli podróżują Państwo samodzielnie lub znają kogoś, kto w najbliższych dniach wybiera się w podróż pociągiem, prosimy o ponowne przypomnienie o konieczności przestrzegania tych zasad” — zaapelowano w Ukrzaliznicy.

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