W wyniku nalotu na zabudowania w Słowiańsku zginęła emerytka, a sześć osób zostało rannych

Rano 2 listopada wojska Federacji Rosyjskiej przeprowadziły atak dwoma bombami lotniczymi „FAB-250” z modułami UMPK na dzielnicę mieszkalną miasta Słowiańsk w obwodzie donieckim. Według danych prokuratury obwodowej w Doniecku w wyniku uderzeń zginęła 68-letnia mieszkanka miasta.

Jeszcze sześć osób cywilnych w wieku od 44 do 72 lat odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości, w tym urazy wybuchowe i zamknięte urazy czaszkowo-mózgowe, złamania, rany od odłamków, wstrząsy mózgu i stłuczenia. Trzech poszkodowanych zostało hospitalizowanych w stanie średniej ciężkości. W wyniku wybuchów uszkodzeniu uległo dziewięć budynków wielorodzinnych, obiekt handlowy oraz prywatne samochody.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Doniecku.

2 listopada w wyniku ataków Rosji odnotowano przerwy w dostawach prądu w dziewięciu obwodach Ukrainy.

Wcześniej rosyjscy okupanci przeprowadzili ataki rakietowe na Izium, w wyniku których uszkodzono wieżowiec, a miasto zostało pozbawione prądu.

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