W wyniku rosyjskiego ataku na dzielnicę Desnyanskiy w Kijowie wieczorem 25 listopada rannych zostało trzy osoby.



„Lekarze hospitalizowali jedną osobę postrzeloną w wyniku ataku wroga. Obecnie w stolicy są trzy osoby postrzelone. Dwie z nich trafiły do szpitala. Jedna z rannych osób jest w stanie krytycznym. Atak balistyczny na Kijów trwa. Zostańcie w schronach!” – napisał burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

Przypomnijmy, że 25 listopada w dzielnicy Desniańska odnotowano trafienie w budynki na terenie strefy przemysłowej.

O godz. 05:47 25 listopada ogłoszono alarm powietrzny w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy. Stolica pozostawała pod sygnałem zagrożenia przez prawie 60 minut.

Wcześniej w dzielnicy Hołosiejów w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.

W dzielnicy Hołosiejów w stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.

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