W wyniku połączonego ataku na południu obwodu odeskiego zginął mężczyzna, a kobieta została ranna

10 listopada okupanci przeprowadzili połączony atak na południu obwodu odeskiego, w wyniku czego 69-letni mężczyzna zginął na miejscu, a 70-letnia kobieta odniosła liczne obrażenia.

W trakcie ostrzału oboje cywile przebywali na przystanku komunikacji miejskiej; poszkodowana została przewieziona do szpitala. W wyniku ataku wroga uszkodzeniu uległy obiekty infrastruktury oraz budynki mieszkalne, w szczególności trzypiętrowy budynek mieszkalny, warsztat oponiarski oraz myjnia samochodowa.

Źródło: telegram szefa Odeskiej Administracji Obwodowej Olega Kipera.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zburzono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Charkowie Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

Czytaj nas na