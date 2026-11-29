W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych, w wyniku czego zginęła kobieta, a dwie inne osoby odniosły obrażenia, poinformowali burmistrz miasta Iwan Fiodorow oraz przewodniczący obwodowej administracji wojskowej Michaił Semikin. Wśród rannych znajduje się 14-letnia dziewczynka, którą ratownicy wydobyli spod gruzów i przekazali pod opiekę lekarzy.

Według danych lokalnych władz ostrzał zniszczył domy prywatne, a także uszkodził wielorodzinne budynki mieszkalne i obiekty niemieszkalne. Skala zniszczeń i ostateczne skutki ataku są obecnie nadal ustalane.

Źródło: komunikat burmistrza Zaporoża Iwana Fedorowa.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 r., siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 101 ze 140 dronów, którymi wojska rosyjskie atakowały Ukrainę od wieczora 28 listopada – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego z 23 października dotyczącą wzmocnienia ochrony obiektów infrastruktury krytycznej w sezonie grzewczym 2026/27.

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