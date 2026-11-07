W wyniku nocnego ataku Rosjan na Kijów rannych zostało pięć osób

W Kijowie odnotowuje się skutki połączonego ataku rosyjskich wojsk z 7 listopada, w wyniku którego rannych zostało pięć osób. Wśród rannych jest 14-letnia dziewczyna.



W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na sześć dzielnic stolicy: Darnycką, Desniańską, Dnieprowską, Obolońską, Swiatoszyńską i Solomianską.

O godz. 8.30 rano wiadomo o pięciu poszkodowanych w dzielnicy Solomianski, wśród nich jest 14-letnia dziewczyna.

Uszkodzono co najmniej 7 budynków wielokondygnacyjnych, dom jednorodzinny, 8 samochodów, przedszkole, budynek administracyjny oraz obiekt infrastrukturalny.



Informację tę podała prokuratura miejska w Kijowie.

Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie uderzyły w Kijów rakietami balistycznymi.

W związku z kontynuacją ataków rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasy autobusów przejeżdżających przez Most Północny.

7 listopada w wyniku rosyjskiego ataku na obwód kijowski ranny został 22-letni mężczyzna.

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