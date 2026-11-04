W wyniku ostrzału miejscowości Bilenkie w obwodzie zaporoskim zginął mężczyzna

4 listopada wojska RF przeprowadziły atak na wieś Bilenkie w rejonie zaporoskim, w wyniku czego zginął 53-letni mężczyzna.

O ataku wroga i śmierci mieszkańca wsi poinformował pełniący obowiązki szefa obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

Źródło: wpis Michaiła Semikina w serwisie Telegram.

W nocy z 3 na 4 listopada rosyjskie siły zbrojne zaatakowały obwód odeskie. Atakowi poddano obiekty energetyczne oraz nieruchomości komercyjne, w szczególności centrum handlowe „Simiia”, którego budynek doznał poważnych uszkodzeń.

Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w Odessie.

W obwodzie rówieńskim rosyjski atak uszkodził stację benzynową, jest jedna osoba ranna.

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