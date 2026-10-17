W nocy 17 października obrona przeciwlotnicza nie zestrzeliła żadnej rakiety balistycznej, ale przechwyciła cztery pociski typu „Kalibr”

W nocy z piątku na sobotę, 17 października, rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Ukrainę pociskami balistycznymi, pociskami manewrującymi, pociskami typu „Kalibr” oraz 332 dronami bojowymi. Pomimo skutecznej pracy obrony przeciwlotniczej odnotowano dziesiątki trafień.

„W nocy z 16 na 17 października (od godz. 18:00 16 października) przeciwnik zaatakował rakietami balistycznymi Iskander-M/KN-23 z obwodów woroneżskiego i rostowskiego Federacji Rosyjskiej oraz z terytorium okupowanego Autonomicznego Republiki Krymu, pociskami manewrującymi typu „X-22/32” z przestrzeni powietrznej okupowanego terytorium Autonomicznej Republiki Krymu, 4 pociskami manewrującymi morskiego pochodzenia typu „Kalibr” z Noworosyska oraz 332 dronami uderzeniowymi typu „Shahed” (z czego 31 — odrzutowe), S-8000 „Banderol”, Gerbera oraz dronami imitującymi typu „Parodia” z kierunków: Orel, Briańsk, Kursk, Primorsko-Achtaarsk — RF, TOT Donieck, Gwardijskie — TOT Autonomiczna Republika Krymu” — podano w komunikacie dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według wstępnych danych, stan na godz. 08:00, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła/unieszkodliwiła 293 cele

4 pociski manewrujące „Kalibr”;

289 wrogich bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed (z czego 23 to modele odrzutowe), S-8000 „Banderol”, Gerbera oraz dronów innych typów.

Niestety odnotowano trafienia środków powietrznego ataku wroga w 22 lokalizacjach, a także upadek zestrzelonych obiektów (odłamki) w 3 lokalizacjach.

Przypomnijmy, że w Chersoniu w wyniku nocnego nalotu Rosji zginął kierowca karetki, a niemowlę zostało ranne.

Wieczorem 16 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Charków rakietami „Banderol”. Uderzenie spadło na wieżowiec, w wyniku czego rannych zostało dziewięć osób.

W ciągu dnia 16 października Rosja zaatakowała Ukrainę ponad 300 dronami bojowymi różnych typów, w tym dronami odrzutowymi, a także 15 rakietami S-8000 „Banderole/Dan-T”.

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