46-letni Siergiej Samarski przez cztery lata nie pozwalał swojemu synowi wychodzić z domu. W okupowanych Oleszkach była to jedyna możliwość, by uchronić 22-letniego chłopaka przed obławami, rosyjskimi patrolami i ewentualnymi kłopotami z okupantami. Syn pozostawał w czterech ścianach, a życie wokół powoli zamierało: znikało światło, kończyły się zapasy żywności, a ulice zalała woda z elektrowni wodnej w Kachowkach.

Stopniowo ustały dostawy żywności. Przetrwali dzięki temu, co zrzucały ukraińskie drony: skrzynki z konserwami, kaszą, cukrem, słodyczami i smalcem. Nie mieli już nadziei na wyjazd, ale pojawiła się szansa — skomplikowana operacja z udziałem ukraińskiego i rosyjskiego rzecznika praw obywatelskich, ekipy pierwszej damy USA Melanii Trump oraz czterech amerykańskich dziennikarzy. W pewnym momencie wszyscy znaleźli się w jednym, nieoznakowanym autobusie.

Na posiedzeniu parlamentarnej Tymczasowej Komisji Śledczej ds. ochrony praw człowieka w czasie stanu wojennego po raz pierwszy szczegółowo opowiedziano, jak przygotowywano tę operację, co działo się za zamkniętymi drzwiami podczas negocjacji i dlaczego powtórzenie scenariusza z Oleszki w Kostiantynówce w ciągu pięciu dni, jak zaproponował Putin, jest raczej niemożliwe.

Miasto-widmo i zrzuty z „Wampirów”

Przed pełną inwazją w Oleszach, na lewym brzegu Dniepru, mieszkało około 25 tysięcy osób. Po czterech latach okupacji pozostało półtora–dwa tysiące. To zwyczajne miasto rejonowe przy trasie prowadzącej na Krym straciło dostęp do prądu, normalnego zaopatrzenia w wodę, opieki medycznej oraz możliwości bezpiecznego poruszania się, ponieważ wokół zaminowane są drogi, pasy leśne, a nawet ścieżki. Aby dotrzeć do najbliższego miejsca, gdzie jeszcze można było znaleźć żywność, ludzie musieli pokonywać pieszo dwadzieścia kilometrów.

Wysadzenie przez Rosjan elektrowni wodnej w Kachowkach w czerwcu 2023 roku stało się dodatkowym i bardzo bolesnym ciosem dla Oleszek. Siergiej Samarski z balkonu swojego wieżowca widział, jak ulice toną pod wodą.

„Woda podniosła się niemal do poziomu jezdni mostu nad rzeką Konka naprzeciwko nas. Zalane zostało około 80% miasta. Wiele osób wtedy zginęło, zwłaszcza samotni staruszkowie mieszkający w domach prywatnych. Władze okupacyjne nie przeprowadziły ewakuacji, wręcz przeciwnie – Rosjanie odbierali mieszkańcom łodzie, plądrowali budynki i wywozili zrabowane mienie”.

Po powodzi miasto opuściła nawet administracja okupacyjna. Rosyjscy urzędnicy obawiali się ukraińskich dronów, więc pozostawieni sami sobie mieszkańcy na własną rękę szukali sposobów na przetrwanie. Żywność i leki nadal dostarczali prywatni przedsiębiorcy z Krymu, ale z każdym miesiącem logistyka stawała się coraz trudniejsza, aż w końcu całkowicie ustała. Odcięci od świata ludzie otrzymywali pomoc dosłownie tylko z nieba — ukraińskie siły zbrojne zrzucały z dronów zestawy żywnościowe.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec opowiedział podczas posiedzenia Komisji Śledczej o innym przypadku: rodzina przez cały rok nie mogła wydostać się ze swojego mieszkania na ósmym piętrze. Budynek był zniszczony, wyjścia zablokowane, więc wodę i jedzenie dostarczano ludziom za pomocą dronów. W końcu udało się ich ewakuować podczas misji humanitarnej.

Pierwsze pojawienie się ukraińskiego „Wampira” nad budynkiem w Samarsku mocno przeraziło mieszkańców. W mieście dobrze wiedziano, co oznacza odgłos bojowego drona. Dopiero później mężczyzna dowiedział się, że tym razem dron przywiózł nie amunicję, a żywność.

„Wiesz, że »Wampir« poluje na okupantów i zrzuca ładunki. Kiedy zawisł i zrzucił coś w pobliżu domu, było naprawdę strasznie. A potem pojawiły się plotki: to nasi chłopcy zrzucają jedzenie w skrzynkach. Zajrzałem przez płot na sąsiednią działkę – tam leżało. W środku były ukraińskie konserwy, kasze, cukier, sól, słodycze i bardzo smaczny smalec. W jednym z pudełek dziewczyny przekazały nam list. Nie zabraliśmy go ze sobą — zostawiliśmy go w Oleszkach, bo nie wiedzieliśmy, co nas czeka podczas wyjazdu”.

Piwnica FSB, przymusowy paszport i lata spędzone w czterech ścianach

Wojna dla rodziny Samarskich rozpoczęła się o szóstej rano, tak jak dla wszystkich, 24 lutego 2022 roku — zadzwonił brat Siergieja. Kilka godzin później rosyjska technika wojskowa przejeżdżała już obok ich domu w kierunku Chersoniu. Wyjazd budził strach: znajomi, którzy próbowali samodzielnie się ewakuować, opowiadali o rozstrzelanych kolumnach cywilów. Poza tym w innym domu pozostawali dwaj leżący w łóżkach rodzice Siergieja (którzy później zmarli pod okupacją). Rodzina nie mogła ich porzucić. Musieli zostać, a po kilku miesiącach niebezpieczeństwo nadeszło ze strony osoby, którą dobrze znali.

W maju 2022 roku w Telegramie pojawiło się nagranie Rosjanki, która nawoływała do zabijania i okaleczania ukraińskich dzieci. Żona Siergieja nie mogła milczeć: wydrukowała ulotki i rozkleiła je w mieście. Jeden z sąsiadów, mający prorosyjskie poglądy, doniósł na Samarskich do rosyjskich służb specjalnych. Małżeństwo zabrano „do piwnicy”.

„Trzymali nas tam trzy dni. Fizycznie nas nie bili, ale wywierano na nas silną presję psychiczną i prowadzono nieustanne przesłuchania. Ich głównym celem było zmuszenie nas do wydania krewnych, sąsiadów i przyjaciół, aby móc dalej podążać łańcuchem i zbierać kompromitujące informacje. Miałem szczęście: przypomniałem sobie kilka nazwisk osób, które na pewno wyjechały z terytorium okupowanego, podałem ich fałszywe numery telefonów i nas wypuszczono”.

Od tego czasu nieustannie zwracaliśmy uwagę na to, co mówić i komu można ufać. Mieszkańcy Samary starali się nie rzucać w oczy. Siergiej naprawiał samochody, a rodzina uczyła się żyć w warunkach, w których zwykły spacer ulicą mógł zakończyć się tragicznie. Z czasem w ich bloku zamieszkali rosyjscy żołnierze, którzy stamtąd wysyłali swoje drony. Wiosną 2026 roku mieszkanie Samarskich spłonęło, więc rodzina przeniosła się do prywatnego domu przyjaciół, którzy wcześniej wyjechali do Skadowska.

Serhij najbardziej obawiał się o syna. Chłopak miał 22 lata – był to wiek, który mógł wzbudzić zainteresowanie okupantów w celu wcielenia go do swoich formacji zbrojnych. Ojciec uznał, że bezpieczniej będzie pozostać w domu. Przez prawie cztery lata okupacji syn nie wychodził na dwór. Sam Siergiej musiał jednak pójść na ustępstwo, którego starał się uniknąć do ostatniej chwili.

W 2025 roku władze rosyjskie wydały dekret, zgodnie z którym mieszkańcom terytoriów okupowanych nieposiadającym rosyjskich paszportów groziła przymusowa deportacja. Aby chronić siebie i bliskich przed nowymi zagrożeniami, Siergiej wraz z żoną musieli uzyskać rosyjskie pozwolenie na pobyt.

„Trzymaliśmy się do ostatniej chwili, ale po wydaniu dekretu o deportacji z 10 września 2025 roku musieliśmy załatwić im paszport”.

Na początku 2026 roku sytuacja w Oleszkach stała się krytyczna. Ludzie zostali bez niczego: bez jedzenia, leków i opieki medycznej. Samodzielne opuszczenie miasta było niemożliwe — każda próba przekroczenia terytorium okupowanego mogła zakończyć się zatrzymaniem lub zaginięciem.

Czynnik Melanii Trump: telefon z Waszyngtonu przełamał lody

Dmytro Lubinec dowiedział się o katastrofie humanitarnej w Oleszkach pod koniec lutego 2026 roku. Zaczęły napływać apele od mieszkańców miasta i ich krewnych, którzy przebywali już na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę.

„Moje pierwsze oficjalne pismo zostało wysłane 5 marca 2026 roku do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża jako głównej organizacji zobowiązanej do ochrony ludności cywilnej w strefie konfliktu zgodnie z konwencjami genewskimi. Następnie wysłałem dziesiątki pism do agencji ONZ, międzynarodowych mediatorów oraz bezpośrednio prowadziłem negocjacje ze stroną rosyjską, które rozpocząłem już w marcu” – powiedział rzecznik praw obywatelskich na posiedzeniu TSK.

Same apele nie wystarczyły. Strona ukraińska zwracała uwagę na Oleszki również poprzez publiczne fora międzynarodowe. O sytuacji mówiono podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, do tematu włączyli się Papież oraz wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Pina Picerno, która ogłosiła strajk głodowy. Właśnie po wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego doszło do kontaktu, który zmienił przebieg negocjacji.

„Po posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego osobiście zadzwonił do mnie Mark Beckman, wyłączny doradca Melanii Trump. Komunikujemy się od sierpnia 2025 roku – ten zespół pomaga Ukrainie w sprowadzaniu ukraińskich dzieci z terytorium Federacji Rosyjskiej. Z Markiem utrzymujemy stały kontakt roboczy. Wtedy zapytał, co wiem o Oleszce i czy jestem gotów rozważyć propozycję osobistego zaangażowania Melanii Trump w poszukiwanie rozwiązania. Na wszystkie pytania odpowiedziałem twierdząco. Następnego dnia Mark poinformował, że omówił wszystko z Melanią Trump i że jest ona gotowa, zarówno publicznie, jak i niepublicznie, pełnić rolę specjalnego pośrednika w negocjacjach między Ukrainą a Federacją Rosyjską”.

W ten sposób powstał trójstronny format negocjacji: delegacje ukraińska i rosyjska na czele z rzecznikami praw obywatelskich oraz zespół Melanii Trump, reprezentowany przez Marka Beckmana. Ze strony ukraińskiej do procesu zaangażowano Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), Służbę Wywiadu Zagranicznego, Ministerstwo Obrony, Sztab Generalny, Główny Wywiad Wojskowy (GUR) oraz Sztab Koordynacyjny ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi. W negocjacjach z obiema stronami pomagał również poseł do parlamentu Dawid Arakhamia.

„Podczas głównych negocjacji obecni byli: ja, rosyjska rzeczniczka praw obywatelskich Jana Lantratowa oraz Mark Beckman. Negocjacje trwały od połowy września do 1 listopada” – wyjaśnił Lubinec.

Melania Trump nie tylko użyczyła swojego nazwiska w ramach mediacji, ale także za pośrednictwem Bekmana była zaangażowana w codzienną pracę i pomagała rozwiązywać problemy, które pojawiały się podczas przygotowań do misji.

„Była zaangażowana każdego dnia. Na przykład wtedy, gdy Rosjanie odmówili zgody na udział ukraińskich dziennikarzy w składzie delegacji. Mark poprosił o czas, aby omówić wszystko osobiście z Melanią Trump i wywrzeć presję na stronę rosyjską – w ten sposób uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź. Pojawiały się również oficjalne posty na stronach Melanii z odniesieniem do mnie jako rzecznika praw obywatelskich Ukrainy. Oznacza to, że osobiście koordynowała na co dzień prace misji”.

Dlaczego właśnie Oleszki zwróciły uwagę pierwszej damy USA, Lubinec wyjaśnia ostrożnie: może jedynie przypuszczać, że katastrofa humanitarna w okupowanym mieście zyskała znaczny rozgłos międzynarodowy. Również rzecznik praw obywatelskich nie chce z całą pewnością stwierdzić, dlaczego Kreml zgodził się na amerykańskie pośrednictwo.

„Po pierwsze, Federacja Rosyjska chciała zaprezentować się jako strona rzekomo gotowa reagować na inicjatywy humanitarne pierwszej damy USA. Po drugie, jest to część globalnych negocjacji między Ukrainą a Rosją, w których pośredniczą Amerykanie. Myślę, że był to sygnał, iż można uzgadniać sprawy o dużym znaczeniu przy udziale przedstawicieli USA i osobiście Melanii Trump”.

15 godzin w jednym autobusie

Dwie kwestie pozostawały kluczowe i niejasne: jak doprowadzić do rzeczywistego zawieszenia ognia na czas ewakuacji oraz jak upewnić się, że rosyjskie siły zbrojne rzeczywiście pozwolą ludziom wyjechać na Ukrainę bez kontroli. Trzeba było znaleźć nietypowe rozwiązanie – opowiedział Dmytro Lubinec.

„W pewnym momencie zaproponowałem: niech w jednym autobusie fizycznie jadą rzecznicy praw obywatelskich obu krajów. Zdając sobie z tego sprawę, wojsko z pewnością będzie przestrzegało zawieszenia broni. Stronie amerykańskiej pomysł się spodobał, zaproponowali więc, aby dołączyli do nas obywatele USA w roli dziennikarzy”.

Obecność amerykańskich dziennikarzy, oprócz relacjonowania ewakuacji, miała również powstrzymać uzbrojonych Rosjan przed ewentualnymi naruszeniami.

„Dwóch amerykańskich dziennikarzy przyleciało przez Kijów, a dwóch – przez Moskwę. Najciekawsze jest to, że po wizycie w Oleszach cała czwórka wyraziła chęć udania się do Kijowa wraz z naszymi obywatelami i na własne oczy zobaczyła, jak Ukraina przyjmuje i wspiera ewakuowanych ludzi” – powiedział Lubinec.

Autobus, którym jechali rzecznicy praw obywatelskich, nie miał specjalnego oznakowania.

„Spędziliśmy z Lantratową około 15 godzin w jednym autobusie, który z powodów bezpieczeństwa jechał w środku kolumny bez specjalnego oznakowania. Te godziny w istocie stały się długimi rozmowami: omówiliśmy kolejne misje humanitarne, wymiany, powrót osób cywilnych, weryfikację, poszukiwanie osób zaginionych, przekazywanie paczek naszym jeńcom wojennym, dostęp do nich przedstawicieli zagranicznych oraz potencjalną międzynarodową misję rzeczników praw obywatelskich z różnych krajów w celu sprawdzenia warunków przetrzymywania jeńców i osób cywilnych. Po tej podróży komunikacja stała się znacznie lepsza i bardziej produktywna” — powiedział Lubinec.

Jak utrzymywano zawieszenie broni

„Na początku omawiałem kwestie logistyczne z Siłami Zbrojnymi Ukrainy oraz naszymi służbami specjalnymi — SBU i SZRU. Ich stanowisko było jednoznaczne: nie może być mowy o ewakuacji ludzi ani o rozminowywaniu terenu przez Cherson z powodu rzeki i zniszczonego mostu Antonowskiego. Wszelkie pomysły dotyczące łodzi czy pontonów zostały natychmiast odrzucone przez Siły Zbrojne Ukrainy, które podkreślały, że nie można dać rosyjskim wojskom możliwości posuwania się naprzód. Trasę wybieraliśmy na podstawie dwóch kryteriów: bezpieczeństwa naszych obywateli i szybkości. „Trasa ta okazała się najlepsza, ponieważ od momentu wjazdu na terytorium kontrolowane przez Rosjan do wyjazdu minęło nieco ponad dobę” — wyjaśnił rzecznik praw obywatelskich.

Delegacja wyruszyła z Kijowa samochodami do białoruskiego Homla. Stamtąd samolotem dotarła do rosyjskiej Anapy, a następnie samochodami przez okupowany Krym do Oleszok. W drodze powrotnej podążali tą samą trasą: przez Krym do Anapy, stamtąd czterema samolotami do Gomela, a dopiero potem autobusami do granicy ukraińskiej, gdzie na ludzi czekały ukraińskie autobusy. Logistykę i eskortę transportową przez Białoruś uzgodniono z posłanką białoruskiego parlamentu, przewodniczącą komisji ds. opieki społecznej Iryną Kostewicz, której mandat faktycznie zastępuje stanowisko rzecznika praw obywatelskich.

Kwestię zawieszenia ognia uzgadniano oddzielnie, przy udziale dwóch delegacji negocjacyjnych oraz ukraińskich wojskowych. Decyzja nie była łatwa, ponieważ chodziło o zawieszenie ognia na terytoriach kontrolowanych przez obie strony. Bez tego ewakuacja nie byłaby możliwa.

„Nie mam uprawnień, by wpływać na decyzje głównodowodzącego, dlatego w procesie negocjacji uczestniczył prezydent Ukrainy, któremu chciałbym osobno podziękować. Decyzja wymagała odwagi ze względu na ryzyko, ale po ocenie wszystkich czynników postanowiono wprowadzić zawieszenie ognia od godziny 03:00 w nocy 27 października do godziny 22:59 1 listopada czasu kijowskiego” – poinformował Lubinec.

Kontrola przestrzegania ustaleń rozpoczęła się jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem. O godz. 02:30 w nocy Lubinec, rosyjska rzeczniczka praw obywatelskich Jana Lantratowa oraz dwaj odpowiedzialni przedstawiciele Ukrainy i Rosji nawiązali wspólny kontakt. Przez pierwsze pół godziny ostatecznie uzgadniano warunki wprowadzenia zawieszenia broni. Następnie obaj rzecznicy praw obywatelskich opublikowali jednocześnie oświadczenia. Nadzór nad stroną ukraińską sprawował szef połączonego centrum przy Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Andrij Pasternak — przebywając w centrum dowodzenia w obwodzie chersońskim, śledził sytuację za pomocą dronów w czasie rzeczywistym.

„Pozostaliśmy w bezpośrednim kontakcie jeszcze przez godzinę, a następnie dzwoniliśmy co dwie godziny, a nawet co godzinę, do naszej osoby odpowiedzialnej, Andrieja Pasternaka, który koordynował ten proces ze strony ukraińskiej”.

Pierwszego dnia rozmowy były częste, potem odstępy między nimi stopniowo się wydłużały. Obie strony publicznie informowały o przebiegu zawieszenia ognia. Po zakończeniu uzgodnionego okresu obie delegacje ponownie nawiązały kontakt i potwierdziły, że nie odnotowano żadnych naruszeń.

„Rozejm, który trwał 5 dni i 19 godzin, zakończyliśmy w tej samej formule komunikacji we czwórkę. Omówiono przebieg wydarzeń oraz szczegóły, po czym obie strony publicznie oświadczyły, że zgodnie z warunkami porozumienia nie odnotowano żadnych naruszeń zawieszenia ognia. Dwa obwody kontrolowane przez Siły Zbrojne Ukrainy — chersoński i czernihowski, dwa regiony kontrolowane przez Federację Rosyjską — tymczasowo okupowany Krym i Kraj Krasnodarski. „Od 2022 roku był to najdłuższy pod względem czasu i największy pod względem terytorialnym okres zawieszenia broni” — zaznaczył rzecznik praw obywatelskich.

Delegacja nie mogła korzystać ze zwykłych środków łączności na terytorium okupowanym, dlatego przed wyjazdem uzgodniono korzystanie z terminala Starlink. Stał się on jedynym środkiem łączności w Oleszkach i umożliwił przesyłanie materiałów wideo bezpośrednio z miasta.

„Z zasady komunikowałem się wyłącznie w języku ukraińskim – zarówno podczas briefingów, jak i w rozmowach z mieszkańcami Oleszek. Mieszkańcy, którzy spędzili pod okupacją ponad cztery lata, odpowiadali mi po ukraińsku. Nosiłem również ubrania z trójzębem, aby społeczeństwo rosyjskie mogło zobaczyć: Ukraina to odrębne państwo z własną kulturą, językiem i narodem, a nie „jeden naród”».

Cztery i pół godziny w piekle

W Oleszkach ukraińska delegacja spędziła zaledwie kilka godzin – przyjechali o dziesiątej rano, wyjechali około 14:40. Mieli nie tylko zabrać osoby, które już zgodziły się na ewakuację. Znaczna część mieszkańców do ostatniej chwili nie wierzyła, że misja rzeczywiście się odbędzie, a inni wahali się, czy wyjechać, skoro wokół byli rosyjscy żołnierze.

Niektórzy podejmowali decyzję po osobistym spotkaniu z delegacją. Lubinec wstrzymał wyjazd kolumny na 40 minut, ponieważ musiał się upewnić, że osoby, które pozostają, zrobiły to dobrowolnie i wciąż mają możliwość zmiany decyzji.

O misji w Oleszkach ludzie dowiadywali się na różne sposoby: od krewnych, z kanałów Telegramu, a niektórzy słuchali ukraińskiego radia na odbiornikach z bateriami słonecznymi.

„Jeden taki odbiornik dostałem w prezencie, przekazałem go do muzeum II wojny światowej jako eksponat. Byli ludzie, którzy uwierzyli w autentyczność misji dopiero wtedy, gdy zobaczyli, że rzecznik praw obywatelskich Ukrainy przyjechał osobiście i zapewnił pełną swobodę poruszania się bez otoczenia przez wojsko Rosji” – zaznaczył Lubinec.

Dokładnej liczby ewakuowanych, zgodnie z ustaleniami ze stroną rosyjską, nie podaje się publicznie, aby nie zakłócić kolejnych misji. Jednak według szacunków rzecznika praw obywatelskich wyjechało około 90% osób, które nadal pozostawały w Oleszach (w mieście pozostało około 200–300 mieszkańców). Wiek uratowanych osób robi ogromne wrażenie: najmłodsze dziecko w momencie wyjazdu miało zaledwie 1 rok i 27 dni, a najstarsza osoba – 94 lata. Zabrano ze sobą 105 zwierząt: psów, kotów, papug, a nawet jednego szopa pracza, którymi natychmiast zajęła się organizacja UA Animals (z powodu braku miejsc odmówiono jedynie aktywistce na rzecz zwierząt, która chciała wywieźć od razu 70 zwierząt).

Wśród tych, którzy zdecydowali się na wyjazd, był również Siergiej Samarski. Rodzina, która przez cztery lata żyła pod okupacją, nie spieszyła się z uwierzeniem w obietnice, a nawet w dniu ewakuacji strach nigdzie nie zniknął.

„Dowiedzieliśmy się z kanałów na Telegramie – nad rzeką mieliśmy jeszcze zasięg. Kiedy pojawiła się oficjalna informacja, że osobiście Dmytro Lubinec przyjedzie do Oleszok, wątpliwości jakby zniknęły. Jednak w dniu ewakuacji na każdym skrzyżowaniu stali rosyjscy żołnierze, było bardzo strasznie. Dopiero gdy zobaczyliśmy Dmytro Walerijowicza — wszystko od razu ułożyło się na swoim miejscu — opowiedział Samarski podczas posiedzenia TSK. — Zabraliśmy ze sobą dwie walizki na trzy osoby, teściową oraz dwa koty, Tię i Maruszkę. Do samego końca nie wychodziliśmy na rozmowy, staraliśmy się być cicho. Spokojnie odetchnęliśmy dopiero wtedy, gdy przekroczyliśmy granicę państwową z Ukrainą przez Białoruś.

Obecnie Samarscy mieszkają w wynajmowanym mieszkaniu w obwodzie kijowskim. Wszystkim ewakuowanym państwo i partnerzy międzynarodowi szybko zapewnili podstawowe wsparcie: jednorazową wypłatę od UNHCR w wysokości 12 800 UAH, pokrycie trzech miesięcy czynszu przez Czerwony Krzyż oraz dodatkowo 100 000 UAH na zakup odzieży, leków i niezbędnych artykułów (dla osób bez rodziny przygotowano miejsca tymczasowego zakwaterowania w Mukaczewie, Czerniowcach oraz na Wołyniu).

Rodzina Samarskich nie miała żadnych problemów z dokumentami, opieką medyczną ani pomocą psychologiczną. Siergiej otrzymał trzymiesięczne odroczenie — takie samo jak inni ewakuowani mężczyźni w wieku poborowym. Na pytanie, czy jeśli później otrzyma wezwanie, odpowiedział krótko: „Pójdę służyć”.

Waszyngton, wymiany i pułapka w Kostiantynówce

Zaraz po zakończeniu misji delegacja ukraińska — Dmytro Lubinec, Dawid Arakhamia oraz pracownicy biura rzecznika praw obywatelskich — udała się do Waszyngtonu. W Białym Domu Lubinec w imieniu prezydenta i narodu Ukrainy wręczył Melanii Trump odznaczenie państwowe – Order Księżnej Olgi I stopnia, a podczas osobistego spotkania omówił trzy kluczowe kwestie: powrót deportowanych dzieci, uwolnienie cywilnych zakładników z rosyjskich więzień oraz rozszerzenie misji humanitarnych.

Porozumienie w sprawie Oleszki nie zostało osiągnięte od zera. Wcześniej strony przez wiele miesięcy budowały kanały komunikacji, w szczególności w zakresie wymiany jeńców wojennych i repatriacji ciał poległych (ten ostatni obszar, według słów rzecznika praw obywatelskich, jest niemal jedynym, w którym panuje jasne porozumienie: co miesiąc, przy wsparciu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Ukraina odbiera dziesiątki razy więcej ciał poległych bohaterów niż przekazuje Rosjanom).

„Mam zaufanie do wyników rozmów z Lantratową. Bez pozytywnych doświadczeń z wcześniejszej współpracy z Oleszką nie doszłoby do nich, nie zaczynaliśmy od zera. Strona rosyjska troszczy się o swoich obywateli, a my – o naszych. Zaufanie buduje się tam, gdzie dotrzymuje się ustaleń. Wypracowanie takiego formatu zajęło miesiące” – wyjaśnił rzecznik praw obywatelskich.

Negocjacje te są ważne również w kontekście przygotowań do nowych wymian po rozmowach w Abu Zabi. Lubinec zaznaczył, że strona ukraińska kładzie nacisk na kilka priorytetów:

„Priorytet nr 1 — ciężko ranni i ciężko chorzy. Priorytet nr 2 — kobiety. Na dzień dzisiejszy w rosyjskiej niewoli pozostaje 486 ukraińskich kobiet. A trzeci to kryterium humanitarne: ci, którzy najdłużej przebywają w niewoli”.

Trudniej jest uzgodnić powrót poszczególnych kategorii jeńców — skazanych przez Rosję Ukraińców oraz obrońców Mariupola.

„23 października sprowadziliśmy 86 mężczyzn skazanych przez Federację Rosyjską, z których każdy przeszedł procedurę ułaskawienia. Jeśli chodzi o obrońców Mariupola – to jedna z najtrudniejszych kategorii, ale 23 października udało nam się sprowadzić 61 przedstawicieli Gwardii Narodowej, wśród których około 35 żołnierzy stanowi trzon „Azowa”. Nasz zespół negocjacyjny zaproponował nowe podejścia, które przyniosły lepsze wyniki” – poinformował.

Jednak przeniesienie doświadczeń z Oleszok na inne ogniska konfliktu nie będzie łatwe. Na przykład w przypadku przeprowadzenia podobnej operacji humanitarnej w Kostiantynówce, którą dzień wcześniej zaproponował Putin. Istnieje zasadnicza różnica między warunkami: w obwodzie chersońskim rzeka stała się naturalną barierą między pozycjami wojsk ukraińskich i rosyjskich, wzdłuż której wyznaczono granice strefy ciszy. W Kostiantynówce, gdzie trwają aktywne działania bojowe, nie ma wyraźnej linii demarkacyjnej.

„To niezwykle trudne. W Kostiantynówce trzeba osobno zastanowić się, jak zapewnić rzeczywisty reżim ciszy. Każda misja humanitarna rozpoczyna się od komunikacji z Siłami Obronnymi Ukrainy, które dostarczają analizę potencjalnych zagrożeń dla naszych obywateli podczas misji. Oto kluczowa różnica: w Oleszkach istnieje wyraźna granica między Siłami Obronnymi Ukrainy a okupantami, natomiast w Kostiantynówce na dzień dzisiejszy nie ma wyraźnego rozgraniczenia” – wyjaśnił Lubinec.

Wątpliwe wydają się również obietnice Kremla dotyczące rozminowania terenu w ciągu pięciu dni. Lubinec podkreślił, że w strefie aktywnych działań wojennych armia rosyjska codziennie zaminowuje teren, więc rzeczywiste przygotowania do takiej operacji mogą trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Natomiast sam protokół z Oleszok ombudsman uważa za praktyczne rozwiązanie, które przy istnieniu porozumień politycznych można zastosować w celu zawieszenia ognia również na innych odcinkach frontu.

„To właśnie mechanizm zapewnienia ciszy na lądzie, który uruchomiliśmy, kontrolowaliśmy i wdrożyliśmy, otwiera możliwości wprowadzenia takiego trybu na całej linii frontu. Przy odpowiednich porozumieniach politycznych nasze doświadczenie pokazuje, jak to zapewnić, kto powinien kontrolować ten proces, jakich środków technicznych użyć oraz jak egzekwować odpowiedzialność za naruszenia” – podsumował Lubinec.

Jednak dla niego priorytetem pozostają konkretni ludzie, którzy nadal znajdują się pod okupacją. Tylko w gminie Oleszki znajduje się co najmniej pięć innych miejscowości dotkniętych podobną katastrofą humanitarną, a wśród priorytetów figuruje również okupowana Kosa Kinburska w obwodzie mykolaivskim. Po Oleszach najważniejsze jest, aby nie dopuścić, by ta operacja pozostała odosobnionym przypadkiem.

Czytaj nas na