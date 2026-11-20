W tymczasowo okupowanym Krymie rano 20 listopada wprowadzono ograniczenia w dostawach energii elektrycznej z powodu niedoboru mocy. Odcięcia prądu objęły szereg rejonów półwyspu, w tym część miejscowości i ulic dużych miast.

Z dostępnych informacji wynika, że w rejonie Dżankoju bez prądu pozostało co najmniej 24 miejscowości, a także dziesiątki ulic samego Dżankoju. Odłączenia odnotowano w rejonach Leninskim, Sackim, Rozdolnym, Biełogorskim i Bachczysarajskim.

Częściowo pozbawiona prądu jest również Jewpatoria. Bez prądu pozostały w szczególności dzielnice Slobodka, Limanówka, dworzec kolejowy oraz Kurzal.

W rejonie Kirowskim wprowadzono harmonogram ograniczeń „trzy godziny bez prądu, dziewięć godzin z prądem”. Obejmuje on Szubine, Tokariew, Kirowsk i częściowo Jarkie Pole.

Ponadto w rejonie Czarnomorskim doszło do awaryjnego odcięcia prądu z powodu uszkodzenia głównych sieci energetycznych.

Według energetyków w większości miejscowości przerwy w dostawach prądu będą trwały od trzech do sześciu godzin.

Na dużą skalę przerwy w dostawach energii elektrycznej na tymczasowo okupowanym Krymie trwają od 24 października.

Informuje o tym projekt „Krym Realii”, powołując się na okupacyjne przedsiębiorstwo „Krymenergo”.

Przypomnijmy, że po atakach na Most Krymski w Sewastopolu na stacjach benzynowych doszło do paniki. Z powodu zwiększonego popytu wprowadzono tam już ograniczenia w sprzedaży benzyny.

Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły ataki na mosty, którymi Rosja dostarcza zasoby do okupowanego Krymu.

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