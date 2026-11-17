Rosyjskie środowisko techniczne zastanawia się, skąd strona ukraińska uzyskała stabilną łączność na Krymie podczas operacji w nocy z 16 na 17 listopada.

Jest to szczególnie istotne w kontekście ograniczeń dostępu do systemu Starshield oraz aktywnego stosowania środków walki radioelektronicznej (REB) w rejonie mostu krymskiego.

„Cała rosyjska społeczność techniczna zastanawia się, skąd wzięła się u nas stabilna łączność na Krymie.

Przecież przed operacją, przez „przypadkowy zbieg okoliczności”, ograniczono nam dostęp do „Starshield”, a most jest zasłonięty wszystkim, co tylko możliwe, za pomocą środków REB. Pojawiają się różne wersje. Niech to będzie nasza mała tajemnica)”, – powiedział Siergiej Beskrestnow.

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Informację tę przekazał doradca prezydenta Ukrainy Siergiej Flesz Beskrestnow na Facebooku.

W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wpisu, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

Rzecznik rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow po raz pierwszy skomentował skutki ataku na most krymski, który miał miejsce 17 listopada. Według niego planowane jest przywrócenie przeprawy.

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