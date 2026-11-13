W ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku w Rosji sprzedano i wynajęto 5,2 mln m² powierzchni magazynowej — o 42% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Z tego 3,5 mln m² przypadło na trzeci kwartał.

Wzrost popytu zbiegł się w czasie z atakami ukraińskich dronów na magazyny Wildberries i Ozon. Według szacunków Data Insight w wyniku 45 ataków uszkodzono co najmniej 2,1 mln m² powierzchni magazynowej obu platform handlowych.

Łączna powierzchnia gotowych magazynów w Rosji wynosi 80,4 mln m². Straty sprzedawców Wildberries i Ozon szacuje się na setki miliardów rubli.

Źródło: IBC Real Estate

W nocy z 17 na 18 października drony zaatakowały Sankt Petersburg i obwód leningradzki. Po uderzeniach wybuchły pożary na obiektach naftowych i w magazynie Ozon, a także ucierpiało centrum danych firmy VK, której należy serwis społecznościowy „VKontakte”. Ponadto w regionie doszło do awaryjnego odcięcia dostaw energii elektrycznej, w wyniku czego około 20 tysięcy osób pozostało bez prądu.

Rosyjski marketplace Ozon ogłosił, że od 13 października wygasa program ubezpieczeniowy Ingostrachu dla sprzedawców od masowych uszkodzeń towarów i ataków dronów.

Wildberries i Ozon utrudniają rosyjskiemu rządowi podwyższenie podatków od zakupów zagranicznych.

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