26 października w wielu regionach Ukrainy wprowadzone zostaną harmonogramy przerw w dostawach prądu

W poniedziałek, 26 października, w niektórych obwodach wprowadzone zostaną ograniczenia zużycia energii elektrycznej w związku ze skutkami masowych rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury energetycznej.

Zgodnie z decyzją przedstawicieli sektora energetycznego, w godzinach od 06:00 do 23:59 będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy dla odbiorców przemysłowych. W tym samym przedziale czasowym dla wszystkich kategorii odbiorców wprowadzone zostaną harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej w zakresie od 1 do 2 serii.

Zaleca się obywatelom śledzenie informacji na stronach lokalnych operatorów systemów dystrybucji oraz oszczędne korzystanie z energii elektrycznej w godzinach, w których jest ona dostępna.

Źródło: NEC „Ukrenergo”.

Rano 25 października część Kijowa pozostała bez prądu z powodu awarii w sieci. Odcięcie prądu dotknęło dzielnice Hołosiejówską, Solomiankę i Szewczenkowską stolicy.

W obwodzie kijowskim odwołano awaryjne odcięcia prądu, które wprowadzono na polecenie NEC „Ukrenergo”. Decyzję podjęto po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

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