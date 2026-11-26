Cena dostawy towarów na tymczasowo okupowany Krym wzrosła czterokrotnie z powodu utrudnień logistycznych na terytoriach zajętych przez Rosję. Rosyjscy przewoźnicy obawiają się zakłóceń w dostawach produktów spożywczych i proponują utworzenie na półwyspie trzymiesięcznego zapasu żywności.

„Przedstawiciele rosyjskich firm transportowych proponują zgromadzenie na tymczasowo okupowanym Krymie trzymiesięcznego zapasu żywności ze względu na zagrożenie zakłóceniami w transporcie trasą R-280 „Noworosja”, która przebiega przez okupowane terytoria Ukrainy” — czytamy w komunikacie.

Według przewoźników, z powodu nasilenia ataków ukraińskich dronów coraz mniej firm zgadza się dostarczać ładunki na Krym tzw. korytarzem lądowym. Mimo że obecnie nie odnotowuje się poważnych zakłóceń w dostawach żywności na półwyspie, koszt przewozu jednej ciężarówki z Moskwy na Krym wzrósł z 250 tysięcy do 1 miliona rubli.

Rosyjscy przewoźnicy spodziewają się, że zimą sytuacja może się pogorszyć z powodu mrozów, opadów śniegu i oblodzenia dróg. Obrońcy praw człowieka podkreślają, że problem pogłębia znaczna zależność okupowanego półwyspu od dostaw produktów z Rosji.

Według danych przedstawiciela tzw. Izby Handlowo-Przemysłowej okupowanego Krymu Romana Bułjenowa półwysep samodzielnie zaspokaja jedynie 25% zapotrzebowania na mięso i 35% na produkty mleczne – dodano w KRC.

Dodatkowe trudności stwarza funkcjonowanie promu w Kerczu, który działa z ograniczeniami. Z informacji obrońców praw człowieka wynika, że priorytet w transporcie mają ładunki rosyjskiego Ministerstwa Obrony i FSB. Natomiast transport z artykułami spożywczymi i lekami może czekać na przeprawę od trzech do 18 dni.

Ponadto z powodu niekorzystnych warunków pogodowych ruch promów jest okresowo wstrzymywany.

Informuje o tym Krymskotatarskie Centrum Informacyjne (KRC), powołując się na rosyjskie media.

Nie można obecnie podać terminu przywrócenia ruchu samochodowego na moście krymskim, zniszczonym przez uderzenia Sił Obronnych Ukrainy ponad tydzień temu – oświadczył w środę, 25 listopada, szef Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej Dmitrij Jadrow.

Odbudowa Mostu Krymskiego w okresie zimowym jest dla rosyjskich wojsk mało realistyczna ze względu na trudne warunki pogodowe. Jednocześnie jest jeszcze zbyt wcześnie, by przewidywać, czy okupanci będą w stanie szybko rozpocząć naprawę wiosną.

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