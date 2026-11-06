Od początku wojny na pełną skalę Rosja przeprowadziła przeciwko Ukrainie prawie 17 tysięcy cyberataków — Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU)

Od początku pełnej inwazji Rosja przeprowadziła przeciwko Ukrainie prawie 17 tysięcy cyberataków. Zdecydowaną większość z nich zorganizowały jednostki rosyjskich służb specjalnych.

Według niego większość cyberataków udało się zneutralizować już na początkowym etapie. Z tego powodu ich skutki często pozostają niezauważalne dla szerokiej opinii publicznej.

Kalabashkin zaznaczył również, że pociągnięcie rosyjskich cyberprzestępców do odpowiedzialności jest trudne, ponieważ przebywają oni na terytorium Rosji.

Po cyberataku na jednego z operatorów komórkowych w 2023 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaczęła traktować ataki na infrastrukturę krytyczną jako zbrodnie wojenne.

Iwan Kalabaszyn podał przykład możliwych skutków takich ataków: z powodu zakłóceń w działaniu systemów kobieta nie mogła wezwać karetki pogotowia i zmarła.

Przypadek ten pokazuje, że cyberataki mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, a ich konsekwencje wykraczają daleko poza granice przestrzeni cyfrowej.

O tym podczas Tallinn Digital Summit poinformował zastępca szefa departamentu cyberbezpieczeństwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Iwan Kalabaszyn, jak podaje magazyn Forbes.

Systemy ostrzegania o sytuacjach kryzysowych na Ukrainie oraz w Federacji Rosyjskiej – państwie-agresorze – zostały w nocy zaatakowane cyberatakami, donosi France 24. Podczas ataków użytkownikom w obu krajach wyświetlano fałszywe ostrzeżenia o możliwych atakach nuklearnych.

Wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych, Kaya Kallas, skomentowała rosyjski cyberatak na ukraińską aplikację „Alarm powietrzny”. Według niej takie działania są częścią szerszej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Ukraina przeprowadziła cyberatak na rosyjski system powiadomień alarmowych w odpowiedzi na działania Moskwy, która 1 listopada zaatakowała ukraiński system i rozpowszechniła wśród użytkowników fałszywe ostrzeżenia o zagrożeniu nuklearnym. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińska operacja była odpowiedzią na rosyjską ingerencję.

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