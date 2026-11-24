We wtorek wieczorem, 24 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na obwód odeski, w wyniku których zginął 41-letni mężczyzna i 17-letni chłopak. Trzy osoby odniosły rany, w tym 12-letnie dziecko.

Uszkodzono obiekty infrastruktury cywilnej, prywatny dom, budynek produkcyjny oraz samochody osobowe. Na miejscach uderzeń działają wszystkie odpowiednie służby.

Źródło: komunikat szefa obwodowej administracji wojskowej w Odessie Olega Kipera opublikowany w serwisie Telegram.

Sytuacja z dostawami energii elektrycznej w Odessie i okolicznych rejonach pozostaje niezwykle trudna. Energetycy częściowo przywracają już zasilanie infrastruktury krytycznej i poszukują rozwiązań technicznych, aby stopniowo przywrócić prąd pozostałym odbiorcom.

W Odessie od 23 do 27 listopada włącznie uczniowie będą uczyć się zdalnie. Decyzja ta została podjęta z powodu znacznych zakłóceń w dostawach energii elektrycznej, ogrzewania i wody w mieście. Przedszkola w tym okresie będą działać wyłącznie z grupami dyżurnymi.

W Odessie i okręgu odeskim podczas alarmu powietrznego doszło do przerw w dostawach energii elektrycznej. Gdy tylko sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli, pracownicy energetyki sprawdzą uszkodzone urządzenia i rozpoczną prace naprawcze.

W wyniku wrogiego ostrzału Odessy 18 listopada 2026 r. uszkodzeniu uległ budynek Muzeum Sztuki Współczesnej.

Czytaj nas na