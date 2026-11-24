Rosyjski żołnierz próbował przedostać się na tyły ukraińskie, aby wywiesić tam flagę Federacji Rosyjskiej. Jednak żołnierze 225. oddzielnego pułku szturmowego wykryli go i zatrzymali.

Informację tę przekazali na swoim kanale w Telegramie żołnierze 225. oddzielnego pułku szturmowego, publikując nagranie przedstawiające likwidację najeźdźcy.

Według naszych żołnierzy przeciwnik nadal wysyła tzw. sztandarowców, mając nadzieję, że przynajmniej jednemu z nich uda się dotrzeć do jakiejś miejscowości, by następnie ogłosić fałszywą „kontrolę” nad nią.

„Strona rosyjska nadal próbuje umieszczać swoje flagi na tyłach ukraińskich. Tym razem okupant wybrał najkrótszą drogę – prosto przez pole. Trasa okazała się krótsza niż planowano. A zakończenie było przewidywalne” – opowiedzieli ukraińscy żołnierze.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby, 23 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1848 żołnierzy RF. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 24 listopada 2026 roku.

Na froncie odnotowano 123 starcia, a najgorętsza sytuacja miała miejsce na kierunku Kostiantynówskim.

W ciągu doby na froncie doszło do 149 starć, a najostrzejsze walki toczyły się na dwóch kierunkach.

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