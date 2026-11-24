Wideo: Żołnierze 225. OszP przechwycili rosyjskiego żołnierza szturmowego, który próbował przedrzeć się na tyły Sił Zbrojnych Ukrainy
Rosyjski żołnierz próbował przedostać się na tyły ukraińskie, aby wywiesić tam flagę Federacji Rosyjskiej. Jednak żołnierze 225. oddzielnego pułku szturmowego wykryli go i zatrzymali.
Informację tę przekazali na swoim kanale w Telegramie żołnierze 225. oddzielnego pułku szturmowego, publikując nagranie przedstawiające likwidację najeźdźcy.
Według naszych żołnierzy przeciwnik nadal wysyła tzw. sztandarowców, mając nadzieję, że przynajmniej jednemu z nich uda się dotrzeć do jakiejś miejscowości, by następnie ogłosić fałszywą „kontrolę” nad nią.
„Strona rosyjska nadal próbuje umieszczać swoje flagi na tyłach ukraińskich. Tym razem okupant wybrał najkrótszą drogę – prosto przez pole. Trasa okazała się krótsza niż planowano. A zakończenie było przewidywalne” – opowiedzieli ukraińscy żołnierze.
Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby, 23 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1848 żołnierzy RF. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 24 listopada 2026 roku.
Na froncie odnotowano 123 starcia, a najgorętsza sytuacja miała miejsce na kierunku Kostiantynówskim.
W ciągu doby na froncie doszło do 149 starć, a najostrzejsze walki toczyły się na dwóch kierunkach.