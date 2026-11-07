Film: Żołnierze 413. pułku „Reid” pokazali zniszczenie rosyjskich środków łączności wojskowej

Operatorzy tej jednostki przeprowadzili atak na anteny i retransmitery rosyjskich sił zbrojnych, zakłócając działanie ich systemów łączności. Nagranie przedstawiające zniszczenie celów opublikował 413. pułk „Raid”.

Nagranie z działań bojowych opublikował 413. pułk Sił Systemów Bezzałogowych „Raid”.

Na nagraniu widać serię ataków ukraińskich dronów na rosyjskie anteny, wieże łącznościowe i retransmitery.

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Za pomocą tego sprzętu okupanci utrzymują łączność między oddziałami, przekazują rozkazy i zapewniają działanie dronów.

„Po atakach »Reidu« w wrogiej sieci panuje cisza” – zaznaczono w pułku.

Zniszczenie takich obiektów zakłóca działanie rosyjskich sieci komunikacyjnych i zmusza przeciwnika do poszukiwania nowych sposobów utrzymywania łączności między pozycjami a punktami dowodzenia.

Dla operatorów „Reidu” są to już znane cele.

Przypomnijmy, że Rosja straciła pięć dywizji podczas walk o Krynki.

Rosyjski żołnierz przez trzy doby prosił o jedzenie, ale dowódca odpowiedział mu przekleństwami.

Operatorzy dronów z 41. brygady atakują rosyjską piechotę w Kupiańsku.

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