Film: Żołnierze 413. pułku „Reid” pokazali zniszczenie rosyjskich środków łączności wojskowej
Operatorzy tej jednostki przeprowadzili atak na anteny i retransmitery rosyjskich sił zbrojnych, zakłócając działanie ich systemów łączności. Nagranie przedstawiające zniszczenie celów opublikował 413. pułk „Raid”.
Nagranie z działań bojowych opublikował 413. pułk Sił Systemów Bezzałogowych „Raid”.
Na nagraniu widać serię ataków ukraińskich dronów na rosyjskie anteny, wieże łącznościowe i retransmitery.
Za pomocą tego sprzętu okupanci utrzymują łączność między oddziałami, przekazują rozkazy i zapewniają działanie dronów.
„Po atakach »Reidu« w wrogiej sieci panuje cisza” – zaznaczono w pułku.
Zniszczenie takich obiektów zakłóca działanie rosyjskich sieci komunikacyjnych i zmusza przeciwnika do poszukiwania nowych sposobów utrzymywania łączności między pozycjami a punktami dowodzenia.
Dla operatorów „Reidu” są to już znane cele.
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