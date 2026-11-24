Na kierunku Dobropil żołnierze brygady „Kara-Dag” wzięli do niewoli rosyjskich szturmowców. Z dostępnych informacji wynika, że ich zadaniem było umieszczenie rosyjskich flag na wyznaczonych pozycjach.

Według naszych żołnierzy zadaniem takich „nosicieli flag” jest stworzenie iluzji kontroli nad terytorium, aby spłacić „kredyty” dowództwa.

„Rosyjscy generałowie dobrze nauczyli się przejmować miejscowości »na kredyt«, zaznaczając na mapach coraz to nowe obszary, nad którymi de facto nie sprawują kontroli. Za takie „kredyty” muszą rozliczać się żołnierze grup okupacyjnych, nierzadko – ceną życia. Okupanci, którzy znaleźli się na tym nagraniu, mieli szczęście. Żołnierze brygady „Kara-Dag” wzięli ich do niewoli podczas próby infiltracji” – czytamy w opisie opublikowanych materiałów.

Film z ich zeznaniami na ten temat udostępnił we wtorek, 24 listopada, 1. korpus Gwardii Narodowej „Azow”.

Przypomnijmy, że na początku października ukraińscy żołnierze szturmowi odparli Rosjan na kierunku Dobropilskim.

Wojska rosyjskie przeprowadziły jedną z największych w ostatnim czasie prób przełamania linii obrony czołgami na kierunku Dobropilskim. Ukraińscy strażnicy graniczni wspólnie z sąsiednimi oddziałami udaremnili ofensywę okupantów.

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