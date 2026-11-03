Film: Spadochroniarze zniszczyli skład amunicji i pozycje Rosjan na kierunku Kupiańsk

Na kierunku Kupiański ukraińscy spadochroniarze przeprowadzili ataki na obiekty wojskowe rosyjskich okupantów. W wyniku operacji zniszczono magazyn z amunicją, a także trafiono umocnienia i personel wroga.

Okupanci ponieśli również straty w zakresie środków łączności i walki radioelektronicznej. Podkreślono, że unieruchomienie tych systemów utrudnia dowodzenie oddziałami, zakłóca koordynację działań wroga oraz ogranicza możliwości wykorzystania bezzałogowych systemów bojowych.

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„Pomimo trudnej sytuacji na tym kierunku i ciągłych prób wzmacniania sił przez wroga, spadochroniarze z 77. Brygady Powietrznodesantowej nadal utrzymują wyznaczone linie obrony i zadają ciosy wrogim celom, utrudniając przygotowanie nowych szturmów i dalszy postęp okupantów” – poinformowano w 77. brygadzie.

Na froncie w ciągu doby doszło do 206 starć, z czego najwięcej — na kierunku Kostiantynówskim.

Łączne straty bojowe rosyjskich sił okupacyjnych od początku pełnej inwazji przekroczyły 1,59 mln osób. Według stanu na 3 listopada 2026 r. strona ukraińska szacuje liczbę zlikwidowanych rosyjskich żołnierzy na około 1 594 830 osób, z czego 2060 – w ciągu ostatniej doby.

W październiku Rosja straciła rekordową liczbę 54,4 tys. żołnierzy zabitych i ciężko rannych — poinformowało Ministerstwo Obrony.

W październiku Siły Obronne odzyskały 96,2 km² ukraińskiego terytorium, co o 10,4 km² przewyższa powierzchnię terenów, które rosyjskie wojska okupacyjne zdołały zająć w tym samym okresie.

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