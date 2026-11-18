Operatorzy 412. oddzielnej brygady systemów bezzałogowych Nemesis zniszczyli pojazd, którym okupanci zmierzali do swoich pozycji.

Na nagraniu opublikowanym przez 7. Korpus Szybkiego Reagowania Sił Powietrznych widać, że pojazd przypominający UAZ „bułka” z odciętym dachem był wypełniony po brzegi najeźdźcami.

Ukraiński dron FPV wyczekał pojazd na trasie i zadał cios.

W 7. korpusie zaznaczono, że okupanci ponownie borykają się z problemami logistycznymi.

Źródło: 7. korpus Sił Powietrzno-Desantowych

Przypomnijmy, że okupanci nie przeprowadzali szturmów na wschodzie obwodu charkowskiego, ale próbowali przedostać się na tyły.

Żołnierze Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy wzięli do niewoli dwóch rosyjskich żołnierzy z jednostki rozpoznawczej. Podczas operacji zdobyli również dokumenty i środki łączności, które mogą zawierać ważne informacje wywiadowcze.

Kostiantynówka w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o rzekomej okupacji miasta.

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