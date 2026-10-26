Ukraina mogłaby dysponować zapasem pocisków do systemów Patriot na kilka lat, gdyby znaczna część pocisków przechwytujących nie została zużyta na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie doświadczenie bojowe pomogło ukraińskim żołnierzom zmienić taktykę stosowania tych systemów obrony przeciwlotniczej.

O tym w podcaście RBC-Ukraina „CE BAZA” powiedział szef departamentu komunikacji Dowództwa Sił Powietrznych Jurij Ignat.

Wyjaśnił, że w trakcie wojny na pełną skalę ukraińskie siły zbrojne zmieniły podejście do stosowania amerykańskich systemów. W szczególności nauczyły się wykorzystywać systemy Patriot w różnych sytuacjach taktycznych oraz racjonalniej zużywać drogie pociski przechwytujące.

Według Ignata ukraińskie doświadczenia w zakresie stosowania systemu Patriot znacznie różnią się od podejść stosowanych przez inne kraje. Jednym z przykładów jest możliwość wykorzystania systemu nie tylko ze stałych pozycji, ale także do prowadzenia zasadzek z późniejszą zmianą lokalizacji.

„Na przykład można wykorzystać system Patriot nie jako system stacjonarny, tak jak Amerykanie utrzymują go na lotniskach lub w bazach, ale uczynić go, mówiąc obrazowo, «wędrownym»: rozstawić go w zasadzce, zestrzelić pięć samolotów i wrócić bez szwanku” – wyjaśnił rzecznik Sił Powietrznych.

Wspomniał również o przypadku w obwodzie briańskim, podając go jako przykład możliwości ukraińskich sił zbrojnych podczas stosowania amerykańskich systemów obrony przeciwlotniczej.

Kolejna różnica dotyczy zużycia amunicji. Według Ignata ukraińskie załogi nauczyły się stosować jedną rakietę przeciwko jednemu celowi, podczas gdy na Bliskim Wschodzie w niektórych przypadkach mogły wystrzeliwać nawet osiem pocisków przechwytujących jednocześnie.

Wyjaśnił, że system Patriot posiada trzy tryby pracy: automatyczny, półautomatyczny i ręczny.

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Jak twierdzi, w trybie automatycznym system może wystrzelić znaczną liczbę pocisków przechwytujących. Z tego powodu, przy braku odpowiedniego doświadczenia bojowego, na jeden cel mogła zostać skierowana od razu cała salwa pocisków z wyrzutni.

„Z powodu braku takiego doświadczenia mogli wystrzelić od razu cały zestaw pocisków przeciwrakietowych z wyrzutni na jednego Shaheda lub jedną rakietę balistyczną” – dodał Ignat.

Według jego oceny liczba pocisków zużytych na Bliskim Wschodzie wystarczyłaby Ukrainie na kilka lat eksploatacji tych systemów.

„Dlatego właśnie znaleźliśmy się obecnie w obecnym kryzysie, ponieważ to, co zostało zużyte na Bliskim Wschodzie, wystarczyłoby nam jeszcze na kilka lat działania systemów Patriot” – podsumował Ignat.

Tymczasem Ukraina zwraca się do Szwecji o pomoc w zakresie rakiet do systemów Patriot i IRIS-T.

Z kolei Rosja może zintensyfikować ataki balistyczne, podczas gdy Ukraina czeka na pociski Patriot.

W tej sytuacji Polska odmówiła przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot.

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