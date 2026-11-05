Ideolog Kremla Aleksander Dugin stwierdził, że Rosjanie rzekomo kochają i szanują Ukraińców, jednak jednocześnie uważają ich zabijanie za uzasadnione w imię osiągnięcia pewnego „wyższego celu”.

W nagraniu wideo ze swojego wystąpienia Dugin nazwał Ukraińców braćmi i siostrami, których Rosjanie, jak twierdzi, są zmuszeni zabijać. Swoje stanowisko wyraził słowami: „Kochamy was, ale zabijamy w imię bardzo ważnego celu”.

„Kochamy was, szanujemy was. I nawet jeśli jesteśmy zmuszeni was zabijać, robimy to, strzelając w serce, w twarz, w głowę naszym własnym braciom i siostrom. To bardzo trudne” – oświadczył.

Według Dugina Rosjanie popełniają zabójstwa w imię celu, którego rzekomo nawet sami nie są w stanie w pełni pojąć.

„Robimy to dla zbawienia, dla przemiany. Jesteśmy z wami zjednoczeni. Robimy to po to, by stać się z wami jedną całością. Przecież my z wami – to jedno” – dodał rosyjski ideolog.

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Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Dugin wezwał do masowego przesiedlania Rosjan z wielkich miast ze względu na zagrożenie wojną nuklearną.

Dugin przestraszył Rosjan końcem świata i wezwał do pilnego przyjęcia chrztu.

Przypomnijmy, że poseł Dmytruk został członkiem klubu, którym kierują Dugin i Azarow.

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