Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec przeprowadził rozmowy z Janą Lantratową na temat mechanizmu przyszłej wymiany. Jak poinformował 14 listopada, strona rosyjska potwierdziła, że mowa jest o co najmniej tysiącu osób.

O tym poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec na Telegramie.

„Po pojawieniu się informacji o możliwości wymiany natychmiast skontaktowałem się z Janą Lantratową, aby omówić dalsze mechanizmy jego realizacji. W odpowiedzi otrzymałem potwierdzenie, że mowa jest o co najmniej 1 000 osób. Jednocześnie należy kontynuować prace, aby liczba ta była jak największa” – zaznaczył Lubinec.

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Według niego strona ukraińska przedstawiła stanowisko, że wśród osób, które zostaną zwrócone, muszą znaleźć się zarówno jeńcy wojenni, jak i bezprawnie zatrzymani ukraińscy obywatele cywilni.

Wcześniej zespół Trumpa rozpoczął przygotowania do największej wymiany jeńców między Ukrainą a Federacją Rosyjską.

Przypomnijmy, że Ukraina i Federacja Rosyjska podczas dwudniowych rozmów w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uzgodniły przeprowadzenie dużej wymiany jeńców wojennych.

Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego strony omawiały warianty wymiany w formacie „1000 na 1000”, a nawet „1500 na 1500”.

Szef Biura Prezydenta, Kirill Budanow, poinformował, że podczas rozmów ukraińskiej delegacji w Abu Zabi szczególną uwagę poświęci się kwestiom humanitarnym, w szczególności powrotowi ukraińskich jeńców wojennych.

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