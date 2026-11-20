Żołnierze 44. oddzielnej brygady artyleryjskiej zniszczyli cztery zamaskowane działa rosyjskie na kierunku Huliaipole.

Wśród zniszczonego sprzętu znalazły się dwa działa 2A36 „Hiacynt-B” oraz dwa 2A65 „Msta-B”.

Cele zostały wykryte i zniszczone przy pomocy dronów bojowych.

Źródło: 44. Samodzielna Brygada Artylerii.

Dzień wcześniej załogi ukraińskich myśliwców Su-27 przeprowadziły atak na miejsce stacjonowania rosyjskich operatorów dronów w miejscowości Bilytske w obwodzie donieckim. Operację przeprowadzili piloci Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu dnia 16 listopada oraz w nocy z 16 na 17 listopada oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły serię skutecznych ataków na środki rozpoznania i walki radioelektronicznej armii rosyjskiej. Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W dniach 17 i 18 listopada ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na obiekty rosyjskiej logistyki wojskowej w obwodach ługańskim i kurskim, a także potwierdziły uszkodzenie trzech wojskowych samolotów transportowych Federacji Rosyjskiej. Jeden z samolotów – Il-76 – doznał bardzo poważnych uszkodzeń.

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