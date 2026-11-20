Film: Na kierunku Gulyajpole Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły działa artyleryjskie okupantów
Żołnierze 44. oddzielnej brygady artyleryjskiej zniszczyli cztery zamaskowane działa rosyjskie na kierunku Huliaipole.
Wśród zniszczonego sprzętu znalazły się dwa działa 2A36 „Hiacynt-B” oraz dwa 2A65 „Msta-B”.
Cele zostały wykryte i zniszczone przy pomocy dronów bojowych.
Źródło: 44. Samodzielna Brygada Artylerii.
Dzień wcześniej załogi ukraińskich myśliwców Su-27 przeprowadziły atak na miejsce stacjonowania rosyjskich operatorów dronów w miejscowości Bilytske w obwodzie donieckim. Operację przeprowadzili piloci Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.
W ciągu dnia 16 listopada oraz w nocy z 16 na 17 listopada oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły serię skutecznych ataków na środki rozpoznania i walki radioelektronicznej armii rosyjskiej. Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
W dniach 17 i 18 listopada ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na obiekty rosyjskiej logistyki wojskowej w obwodach ługańskim i kurskim, a także potwierdziły uszkodzenie trzech wojskowych samolotów transportowych Federacji Rosyjskiej. Jeden z samolotów – Il-76 – doznał bardzo poważnych uszkodzeń.