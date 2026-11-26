Rankiem 26 listopada nad lewobrzeżną częścią Kijowa zauważono wielką kolumnę dymu, którą było widać nawet z dzielnicy Obolon. Według wstępnych informacji pożar wybuchł w pobliżu stacji metra „Lisowa”, prawdopodobnie w okolicy centrum handlowego „Darynok”.

Na filmie opublikowanym przez naocznych świadków widać gęstą, ciemną chmurę dymu unoszącą się ponad okolicznymi budynkami.

W momencie publikacji władze stolicy nie skomentowały jeszcze tego zdarzenia.

Tymczasem w nocy z 25 na 26 listopada Rosja zaatakowała Kijów. Około godziny siódmej rano Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała o skutkach uderzenia w dzielnicy Desniańskiej stolicy.

Według danych służb ratowniczych rannych zostało siedem osób, w tym dwoje dzieci. W jednym z miejsc trafienia wybuchł rozległy pożar, a budynki niemieszkalne uległy zniszczeniu. Również w innym miejscu doszło do pożaru i odnotowano zniszczenia.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych nie podała dokładnych adresów uszkodzonych obiektów. Jednocześnie centrum handlowe „Darynok”, w pobliżu którego – według wstępnych danych – wybuchł pożar, znajduje się właśnie w dzielnicy Desnyanska w Kijowie. Nie podano na razie oficjalnie, czy pożar w pobliżu stacji metra „Lisowa” ma związek z nocnym atakiem rosyjskim.

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Informację tę podała lokalna grupa „Kijowski Dżiwż”.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska zaatakowały 46 miejscowości w regionie. W wyniku ataków na Zaporoże i rejon zaporożski, według stanu na poranek 26 listopada, rannych zostało 18 osób, w tym troje dzieci.

Wcześniej Rosjanie zabili za pomocą drona dwie osoby w samochodzie cywilnym w obwodzie charkowskim.

W środę, 25 listopada, w ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały dronem obiekt energetyczny w rejonie połtawskim, w wyniku czego cztery osoby odniosły obrażenia.

W wyniku rosyjskiego ataku w nocy z 24 na 25 listopada uszkodzono budynek hotelu-akademika Narodowego Studia Filmowego im. Aleksandra Dowżenki w Kijowie. Fala uderzeniowa wybiła okna od pierwszego do dziewiątego piętra. Mieszkańcy nie odnieśli obrażeń.

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