W wyniku kolejnego rosyjskiego ataku, który miał miejsce 17 listopada w obwodzie rówieńskim, uszkodzono przedsiębiorstwo cywilne i zniszczono budynek. W miejscu uderzenia wybuchł pożar.

Ratownicy szybko ugaszili pożar. Nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

Źródło: Główny Urząd Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie rówieńskim.

Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz sektor mieszkaniowy w obwodzie rówieńskim, w szczególności wielopiętrowy budynek w centrum obwodu. W wyniku ostrzału sześć osób odniosło rany, a część miejscowości pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Na Placu Niepodległości w Równem zainstalowano prototyp mobilnego schronu, bezpłatnie przekazany miastu przez producenta. Zautomatyzowana metalowa konstrukcja jest przeznaczona dla 15–16 osób, wyposażona w siedzenia, sieć Wi-Fi, oświetlenie, gniazdka elektryczne oraz dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

20 października rosyjscy terroryści zaatakowali cmentarz w Równem. Wrogi dron zaatakował sektor, w którym pochowani są polegli obrońcy Ukrainy.

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