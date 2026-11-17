Rosyjski najeźdźca z 103. pułku strzelców zmotoryzowanych podczas przechwyconej rozmowy radiowej skarżył się dowódcy na brak wody pitnej i obojętność dowództwa.

Jak twierdził, z powodu długotrwałego spożywania moczu spuchły mu nawet usta.

W rozmowie okupant o pseudonimie „Jastrzęb” oświadczył, że nie będzie już prosił o wodę, ponieważ dowództwo jest obojętne na jego problemy.

Nagranie ujawniło Główne Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Zaznaczono tam, że jedyną szansą najeźdźcy na uzyskanie wody, pożywienia i ocalenie życia jest poddanie się w niewolę.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/urinoterapia-lq.mp4

Źródło: Główny Sztab Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Przypomnijmy, że okupanci nie przeprowadzali szturmów na wschodzie obwodu charkowskiego, ale próbowali przedostać się na tyły.

Żołnierze Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy wzięli do niewoli dwóch rosyjskich żołnierzy z jednostki wywiadowczej. Podczas operacji zdobyli również dokumenty i środki łączności, które mogą zawierać ważne informacje wywiadowcze.

Kostiantynówka w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o rzekomej okupacji miasta.

Czytaj nas na