Załogi myśliwców przechwytujących z 23. brygady Gwardii Narodowej Ukrainy „Chortyca” zestrzeliły 262 drony „Molnia-2” w ciągu pierwszych dziesięciu dni listopada. O wynikach tych działań poinformował dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy, generał dywizji Ołeksandr Pivnenko.

„Wśród przechwyconych celów znalazły się bezzałogowe statki powietrzne typu KVS oraz „Molnia-13”, które dołączyły do listy zniszczonych przez załogi wrogich konstrukcji. Każde takie zniszczenie ogranicza możliwości przeciwnika w zakresie prowadzenia rozpoznania, korygowania ognia i zadawania uderzeń na Zaporoże” – napisał w Telegramie.

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Według jego danych, oprócz „Molni”, zniszczono 53 drony FPV, 12 bezzałogowych statków powietrznych K-8 „Dvushka”, sześć „Sokołów”, cztery KVS, trzy „Molnie-13”, a także po jednym dronie typu „Italmas”, „Lancet”, KVO, Supercam i ZALA „Koszczaj”.

Źródło: Oleksandr Pivnenko

Drony Gwardii Narodowej zniszczyły ponad 243 tysiące celów Rosji — Pivnenko.

Piwnenko: Rosja może ponownie podjąć próbę przeprowadzenia ofensywy z terytorium Białorusi.