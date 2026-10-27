36-letni Wiaczesław Jatczuk z gminy Ratnów w powiecie kowieńskim w obwodzie wołyńskim wstąpił do wojska w marcu 2025 roku. Od razu trafił do jednostki bojowej Wołyńskiego Oddziału Straży Granicznej. Z wykształcenia jest nauczycielem wychowania fizycznego, jednak nigdy nie pracował w tym zawodzie, dlatego koledzy znają go pod pseudonimem „Fizruk”.

Jedną z najniebezpieczniejszych sytuacji podczas służby Władysław przeżył na początku rotacji, kiedy wraz z kolegami wyruszył, by ewakuować ciężko rannych z pozycji. Grupa znalazła się pod ostrzałem wroga, w wyniku którego strażnik graniczny odniósł rany w nogę. Następnie musiał spędzić całą noc pod powalonym drzewem obok rannych, podczas gdy rosyjskie drony FPV próbowały ich zaatakować.

„Z naszej strony przyleciał «Mavic». Myśleliśmy, że to nasz, ale okazał się wrogi i zrzucił na nas ładunek” – wspomina żołnierz. – „Wtedy odniosłem ranę odłamkową lewego uda. Później nasi chłopcy podjechali do nas na pojazdach NRK i zabrali ciężko rannych oraz poległego żołnierza, a ja wbiegłem do lasu i schowałem się pod powalonym pniem drzewa, gdzie wyczerpany utratą krwi zasnąłem”. undefined

Przez długi czas wrogie drony FPV chaotycznie krążyły, próbując trafić Wiaczesława. Musiał więc spędzić całą noc w tym lesie.

„Uratowało mnie upał i zieleń. Drzewa się nagrzewały i z dronów nie było mnie widać. Jednocześnie nie miałem wody, a bardzo chciało mi się pić, więc żułem liście. Wyładowała mi się radiostacja i wszyscy myśleli, że zginąłem, chociaż nasi szukali mnie za pomocą quadkoptera, bo operatorzy dronów widzieli, że wbiegłem do lasu” – opowiada o swoich przeżyciach strażnik graniczny.

Mimo że rana była tak poważna, że w otworze w nodze można było włożyć dwa palce, „Fizruk” postanowił nie zakładać opaski uciskowej, a jak się później okazało – to w zasadzie uratowało mu nogę.

Następnego dnia około południa, kiedy wrogie drony przestały atakować lądowisko, Wiaczesław postanowił jednak udać się do swoich, pokonując prawie kilometr otwartego terenu.

Żołnierzowi udało się dotrzeć do naszych pozycji niezauważonym przez wroga. Następnie udzielono mu pierwszej pomocy medycznej, a później ewakuowano go do szpitala.

Po krótkim leczeniu strażnik graniczny powrócił do swoich towarzyszy na linię frontu. Obecnie „Fizruk” kontynuuje służbę na odcinku granicy państwowej między Ukrainą a Białorusią, niedaleko swojej rodzinnej wsi. Z Berysławia w obwodzie chersońskim ewakuowano jeszcze 15 osób.

Jak twierdzi Wiaczesław, z wyprzedzeniem przygotowywał się psychicznie na to, że będzie musiał wziąć udział w wojnie. I pomimo wszystkich trudności, które musiał przeżyć, największą motywacją dla żołnierza było to, że udawało mu się ratować życie kolegów.

Jeśli i Państwo są gotowi dołączyć do szeregów Wołyńskiego Oddziału Straży Granicznej, czekamy na Państwa w dziale rekrutacyjnym Wołyńskiego Oddziału Straży Granicznej. Informację tę przekazuje Zachodnie Regionalne Zarząd Państwowej Służby Granicznej Ukrainy – Granica Zachodnia. W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska ostrzelały 17 miejscowości w obwodzie chersońskim. W wyniku ataków rannych zostało 32 osób, w tym jedno dziecko. Uszkodzono również budynki wielokondygnacyjne, domy prywatne i samochody. Dron lądowy ewakuował żołnierza z Wołczanska

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