Film: Rosja zaatakowała obwód kirowogradzki i spowodowała pożar w magazynach

Wieczorem 21 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na rejon Kropywnicki w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku ataku zapaliły się magazyny, a na miejscu nadal trwają działania służb ratowniczych.

Według informacji służb ratowniczych pożar objął znaczną powierzchnię magazynów. Działania jednostek straży pożarnej i ratowniczych utrudniała skala pożaru oraz zagrożenie kolejnymi rosyjskimi atakami.

Pomimo trudnych warunków ratownikom udało się opanować pożar. Obecnie trwają prace nad ostatecznym ugaszeniem ognia. Według wstępnych informacji Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) w wyniku rosyjskiego ataku nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

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Rosja zaatakowała również obiekt infrastrukturalny w Zaporożu, w wyniku czego wybuchł pożar.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Dodajmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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