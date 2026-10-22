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Film: Rosja zaatakowała obwód kirowogradzki i spowodowała pożar w magazynach

UA NEWS 22 października 2026 07:54
Film: Rosja zaatakowała obwód kirowogradzki i spowodowała pożar w magazynach

Wieczorem 21 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na rejon Kropywnicki w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku ataku zapaliły się magazyny, a na miejscu nadal trwają działania służb ratowniczych.

 

Według informacji służb ratowniczych pożar objął znaczną powierzchnię magazynów. Działania jednostek straży pożarnej i ratowniczych utrudniała skala pożaru oraz zagrożenie kolejnymi rosyjskimi atakami.

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Pomimo trudnych warunków ratownikom udało się opanować pożar. Obecnie trwają prace nad ostatecznym ugaszeniem ognia. Według wstępnych informacji Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) w wyniku rosyjskiego ataku nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

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Rosja zaatakowała również obiekt infrastrukturalny w Zaporożu, w wyniku czego wybuchł pożar.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Dodajmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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