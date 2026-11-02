2 listopada dziennikarz Azad Safarow opublikował materiał Sky News, w którym pokazano, jak rosyjscy żołnierze wykorzystali ewakuację mieszkańców Oleszok oraz tak zwany korytarz humanitarny do własnych celów wojskowych.

Według Safarowa opublikowanie tych materiałów wcześniej nie było możliwe, ponieważ należało poczekać, aż ewakuowani mieszkańcy dotrą na terytorium kontrolowane przez Ukrainę. Teraz Sky News uzyskało wyłączny dostęp do nagrań z monitoringu ewakuacji z powietrza.

Dziennikarz poinformował, że obserwacje prowadzono przed, w trakcie i po ewakuacji. W tym czasie, jak twierdzi Safarow, rosyjscy żołnierze dostarczali do Oleszok i okolicznych wsi ciężki sprzęt, broń, amunicję, personel oraz żywność.

Ponadto Rosjanie wchodzili do prywatnych domów w poszukiwaniu piwnic, które mogliby wykorzystać do utworzenia nowych pozycji, a także próbowali odzyskać utracone wcześniej pozycje.

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Osobno Safarow zwrócił uwagę na wywożenie ciał poległych cywilów z lokalnej kostnicy. Według niego osoby te zginęły w wyniku ostrzałów i wybuchów min, a rosyjscy żołnierze zabierali ich ciała, aby zatuszować ślady swoich działań.

Dziennikarz podkreślił, że materiał ten należy pokazać międzynarodowej opinii publicznej, dyplomatom oraz przedstawicielom administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy – jego zdaniem – wciąż mogą uważać, że Rosji można ufać.

Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczył, że armia Rosji wykorzystała okres zawieszenia broni w Oleszkach do przygotowania pozycji.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszek.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszki, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy pozostali, dostarczono pomoc humanitarną.

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