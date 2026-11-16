Rosyjscy okupanci nadal niszczą Kostiantynówkę w obwodzie donieckim, gdzie trwają zacięte walki. Na nagraniach widać zniszczone budynki mieszkalne, spustoszone ulice oraz skutki nieustannych rosyjskich ostrzałów. Niegdyś mieszkalne dzielnice miasta zamieniły się w ruiny.

„Kostiantynówka. Kolejne miasto, które stało się dla mnie domem, z którym wiąże się tak wiele wspomnień, a które Rosja zamieniła w ruiny. Kolejna ogromna, krwawa rana na mapie i w sercu każdego, kto choć raz tu był” – napisał fotograf.

Liberow podziękował również żołnierzom 28. oddzielnej brygady zmechanizowanej za pomoc w tworzeniu materiałów oraz za ochronę miasta.

„Dziękuję moim przyjaciołom, żołnierzom 28. brygady, za zaufanie i pomoc w tworzeniu tych materiałów. A szczególnie dziękuję wam za ochronę. Jesteście tytanami” – zaznaczył.

Ukraiński fotograf Konstantin Liberow opublikował nowe zdjęcia miasta, na których widać skalę zniszczeń.

DeepState zdementowało oświadczenia Putina dotyczące okupacji Kostiantynówki.

Przypomnijmy, że na froncie doszło do 148 starć: najostrzejsze walki toczyły się na kierunkach Pokrowskim i Kostiantynówskim.

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