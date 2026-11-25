Rankiem 25 listopada rosyjskie wojska zaatakowały dzielnicę Szewczenkowską miasta. W wyniku ataku rannych zostało sześć osób, w tym dwoje dzieci, a także uszkodzono budynki wielokondygnacyjne.

Informację tę przekazał na Telegramie pełniący obowiązki szefa obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

„Liczba rannych wzrosła do 6 osób. Wśród nich są dwoje dzieci” – zaznaczył.

Według sekretarz Rady Miejskiej w Zaporożu Reginy Charczenko, w wyniku ataku Rosji na dzielnicę Szewczenkowską rannych zostało trzy osoby, w tym dwóch pracowników służb komunalnych, którzy jechali, aby uruchomić ogrzewanie.

„Pracownicy ciepłowni jechali, aby ustawić ogrzewanie mieszkańcom. I znaleźli się pod ostrzałem. Dwóch naszych pracowników jest w szpitalu, udziela się im pomocy” – zaznaczyła urzędniczka.

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W wyniku ataków rosyjskich dronów w gminach Sumskiej i Seredyno-Budskiej zginęły dwie osoby, a kolejne trzy zostały ranne. Poinformowała o tym 25 listopada Narodowa Policja Ukrainy.

W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskimi ostrzałami część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren przedsiębiorstwa.

W gminie Krasnopilska w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

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