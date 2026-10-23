Film: Rosyjskie ataki na Charków i dwie miejscowości w obwodzie spowodowały pożary i zniszczenia

Od rana 23 października wojska rosyjskie kilkakrotnie zaatakowały Charków, a także przeprowadziły ataki na Zlatopol i Nową Wodolagę. W wyniku ostrzałów wybuchły pożary i odnotowano zniszczenia.

Odnotowano trafienia w dzielnicy Słobidskiej, gdzie zapalił się budynek gospodarczy. W dzielnicy Osnovjanskiej wróg trafił w wielopiętrowy budynek mieszkalny oraz infrastrukturę cywilną.

Później pojawiły się informacje o trafieniu w prywatny dom w tej samej dzielnicy, gdzie wybuchł pożar. Według informacji szefa Administracji Obwodowej w Charkowie Olega Sinegubowa płonie również dach czteropiętrowego budynku.

Rano 23 października Rosjanie przeprowadzili atak, według wstępnych danych, dwoma rakietami na miasto Zlatopil.

„W wyniku rosyjskiego ataku poważnie uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych oraz zakład cywilny” – poinformował burmistrz Mikołaj Baksziejew.

Ponadto wróg zaatakował osadę Nowa Wodolaga.

„Dzisiaj wróg ponownie przeprowadził atak na osadę Nowa Wodolaga. Wstępnie ustalono, że użyto rakiety typu „Banderole”. Uderzenie spadło na budynki niemieszkalne” – poinformował sołtys Ołeksandr Jesin.

Według wstępnych danych nie ma ofiar tych ostrzałów.

W gminie Bezludów w obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskiego uderzenia wybuchł rozległy pożar w budynku magazynowym; do jego ugaszenia zaangażowano pociąg strażacki — poinformowała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

„W wyniku trafienia w budynek prywatnego przedsiębiorstwa na terenie gminy Bezludów doszło do zniszczeń i wybuchł rozległy pożar” — czytamy w komunikacie.

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W Państwowej Służbie Ratowniczej zaznaczono, że pomimo zagrożenia ponownymi ostrzałami do likwidacji skutków wrogiego ataku zaangażowano oddziały Państwowej Służby Ratowniczej, strażaków z lokalnej jednostki straży pożarnej, pociąg strażacki, a także pracowników i sprzęt przedsiębiorstwa komunalnego z Charkowa.

Według wstępnych danych nie ma ofiar.

Źródło: Ihor Terechow

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak dronami na Sumy, w wyniku którego są ofiary i zniszczenia.

Tymczasem w Lozowej w obwodzie charkowskim wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku na targowisko.

Ponadto Rosja prawie 20 razy zaatakowała Dniepr i obwód w ciągu wieczoru; są ofiary.

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