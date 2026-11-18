Wieczorem 18 listopada w dzielnicy Pechersk w Kijowie odłamki rosyjskiego drona uderzyły w 28-piętrowy budynek mieszkalny na wysokości 11. piętra. Na miejsce zdarzenia zmierzają służby ratownicze.

Według wstępnych informacji w dzielnicy Lipki rosyjski dron typu „Geran” uderzył w niedokończony kompleks mieszkaniowy, po czym wybuchł tam silny pożar.

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Informację tę przekazał burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

W Kijowie rozległ się wybuch w związku z atakiem dronów, w dzielnicy Poźnaki nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

Rosyjski atak na Kijów: w czterech dzielnicach odnotowano skutki ataku, są poszkodowani.

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