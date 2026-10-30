Rosyjski propagandowy kanał telewizyjny „Rossija-1” wyemitował reportaż o tymczasowo okupowanych Oleszkach, w którym wykorzystano lokalnych mieszkańców do rozpowszechniania oskarżeń pod adresem Sił Zbrojnych Ukrainy. W materiale twierdzono, że w mieście są ludzie, którzy rzekomo ucierpieli z powodu „okrucieństw Sił Zbrojnych Ukrainy”.

Jedna z bohaterek reportażu nazywała Oleszki rosyjską nazwą „Aleszki”, płakała przed kamerą i zwracała się do propagandysty Jewgienija Popowa. W reportażu poruszono również temat rzekomego „ludobójstwa” w mieście.

Rosyjska stacja telewizyjna przedstawiła te materiały jako dowody zbrodni ukraińskich żołnierzy, jednak podany opis nie zawiera niezależnego potwierdzenia takich zarzutów.

Około godziny 17:00 29 października rosyjska propagandystka Olga Skabiejewa opublikowała na Telegramie reportaż Jewgienija Popowa dla „Rossija-1” z Oleszok. W tym czasie ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec był w drodze do okupowanego przez Rosjan ukraińskiego miasta. Popow rozmawiał z „mieszkanką Oleszek”, która płakała i opowiadała o śmierci krewnego w wyniku ataku drona Sił Zbrojnych Ukrainy. Inna postać, Bohater Rosji i ordynator „Centralnego Szpitala Rejonowego w Oleszach” Władimir Charlan, opowiedział o „przetrwaniu pod ostrzałem Ukrainy”.

Skabiejewa oświadczyła, że widzowie mają okazję obejrzeć „ekskluzywny reportaż” z misji humanitarnej w Oleszach. Pierwszą rozmówczynią Popowa była kobieta w białej bluzce i czarno-białym płaszczu, w okularach, które nieustannie zsuwała na czubek nosa, by spojrzeć na dziennikarza. Kobieta płakała i opowiadała, że jej mąż rzekomo zginął w wyniku zrzutu z drona „Baba-Jaga”, a rosyjscy żołnierze pomagali go uratować. Jednak ponieważ nieznane siły zbombardowały wszystkie karetki pogotowia, nie udało się go przetransportować, w związku z czym mężczyzna zmarł.

Z kolei Harlan skarżył się na Ukraińców, przez których spędził dwa lata w piwnicy. Mężczyzna opowiedział rosyjskiemu propagandystowi, jak cierpiał z powodu ukraińskich dronów i artylerii. Okazało się również, że do szpitala przywożono do niego „36 marines w mundurach”, których leczył. Na pożegnanie Popow podziękował bohaterowi Rosji za wytrwałość i powiedział, że wszyscy Rosjanie śledzą wydarzenia w Oleszkach.

Z dostępnych informacji o Władimirze Harlanie. Mężczyzna współpracuje z władzami okupacyjnymi od pierwszych miesięcy inwazji, kieruje szpitalem miejskim, brał udział w sfałszowanych „wyborach” do Dumy Państwowej RF i w 2025 roku został „bohaterem Rosji”. SBU postawiła Władimirowi Harlanowi zarzut „współudziału z państwem-agresorem”, a w 2025 roku uznano go za winnego.





Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Misja humanitarna w Oleszkach: przygotowano 25 autobusów do udzielania pomocy i ewakuacji ludności cywilnej.

W tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim zakończono rozminowywanie wyznaczonych tras oraz przygotowano konwój humanitarny do wyruszenia – poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Wcześniej delegacja, w skład której wchodzili przedstawiciele Ukrainy, USA i Rosji, przybyła na miejsce, skąd planowane jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Oleszek.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec zgodził się udać się do tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim przez terytorium Rosji, ponieważ obecnie nie ma innej bezpiecznej trasy dla misji humanitarnej. W Biurze Rzecznika Praw Człowieka wyjaśniono, że droga przez linię frontu jest niebezpieczna, a przeprawa przez rzekę niemożliwa z powodu zaminowania terenu.

Rosyjskie wojska mogą wykorzystać tymczasowe zawieszenie broni w okupowanych Oleszkach do przetransportowania sprzętu i żołnierzy bliżej Chersoniu. O takim zagrożeniu informuje niemiecki dziennik „Bild”, powołując się na ukraińskich żołnierzy. Według ich ocen rosyjskie oddziały zintensyfikowały przemieszczanie się na lewym brzegu Dniepru, jednak na razie nie ma niezależnego potwierdzenia przygotowań do ofensywy.

Czytaj nas na