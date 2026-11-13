Wideo: Obwód rostowski został zaatakowany przez ponad 120 dronów; jest jeden ranny i wybuchł pożar

W nocy z 12 na 13 listopada obwód rostowski w Rosji stał się celem masowanego ataku dronów. Według informacji przekazanych przez lokalne władze w Rostowie nad Donem ranny został mężczyzna, uszkodzono budynki mieszkalne, a w jednym z obiektów produkcyjnych wybuchł pożar.

O skutkach ataku poinformował gubernator obwodu rostowskiego Jurij Słusar. Jak podał, region zaatakowało ponad 120 dronów.

W Rostowie nad Donem, w dzielnicy Radjanski, wybuchł pożar w obiekcie produkcyjnym. Służby ratownicze ugasziły już ogień.

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Uszkodzenia odniosły również budynki mieszkalne. W rejonie Azowskim zniszczonych zostało pięć domów prywatnych, a w Rostowie nad Donem uszkodzonych zostało pięć wieżowców.

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Ponadto w rejonie Aksajskim lokalni mieszkańcy zgłaszali serię głośnych wybuchów, po których wybuchł pożar.

Wcześniej w Wołgogradzie wybuchł rozległy pożar w rafinerii Lukoil.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska firma naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Lokalne władze poinformowały o „ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych”, wybuchach i możliwym uszkodzeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.

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