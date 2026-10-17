Film: W Chersoniu w wyniku nalotu rosyjskich sił zbrojnych zginął kierowca karetki, a niemowlę odniosło obrażenia

W nocy z 16 na 17 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Cherson za pomocą pocisków KAB. W wyniku ostrzału w mieście rannych zostało ponad dziesięć osób, w tym dzieci.

Według danych lokalnych władz ostrzał Chersoniu pociskami KAB miał miejsce około godziny 04:41. Już pół godziny później okazało się, że uderzenie dotknęło dzielnicę Korabelny, a w wyniku nalotu ranna została 11-letnia dziewczynka.

Według najnowszych danych liczba poszkodowanych wzrosła do 15. Wśród nich znajduje się również rodzina z niemowlęciem.

„W momencie ataku w mieszkaniu przebywały trzy osoby – 28-letnia kobieta, 37-letni mężczyzna oraz niemowlę w wieku zaledwie jednego miesiąca. Wszyscy trzej odnieśli urazy wybuchowe, zamknięte urazy czaszkowo-mózgowe oraz urazy barotraumatyczne. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w stanie średniej ciężkości” – czytamy w komunikacie opublikowanym na Telegramie przez miejską administrację wojskową w Chersoniu.

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Ponadto wiadomo, że zginął 64-letni mężczyzna, który był kierowcą pogotowia ratunkowego. Odniósł obrażenia niepozwalające na przeżycie.

Przypomnijmy, że wieczorem 16 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Charków rakietami „Banderole”. Uderzenie spadło na wieżowiec, w wyniku czego rannych zostało dziewięć osób.

W ciągu dnia 16 października Rosja zaatakowała Ukrainę ponad 300 dronami bojowymi różnych typów, w tym dronami odrzutowymi, a także 15 rakietami S-8000 „Banderole/Dan-T”.

Wieczorem 16 października rosyjskie wojska zaatakowały Dniepr. Na przedmieściach wybuchł pożar, a w wyniku uderzenia zginął mężczyzna.

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