W dzielnicy Podil w stolicy, podczas oględzin budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku rosyjskiego ataku, specjaliści znaleźli niewybuchową część bojową drona o wadze około 50 kg. Według szacunków organów ścigania jej wybuch mógłby zniszczyć wszystkie pięć pięter budynku.

Niebezpieczny ładunek bojowy znaleziono w miejscu wczorajszego ataku podczas oględzin budynku. Ładunek bojowy nie wybuchł.

Funkcjonariusze organów ścigania zaznaczyli, że w przypadku wybuchu skutki mogłyby być znacznie poważniejsze: detonacja mogłaby spowodować zniszczenie całego pięciopiętrowego budynku.

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Źródło: Policja w Kijowie

Również w Kijowie w wyniku rosyjskiego ostrzału zniszczono cukiernię Milfey.

Przypomnijmy, że Państwowa Służba Ratownicza opublikowała pierwsze zdjęcia skutków nocnego ataku Rosji na Kijów.

Rosyjski atak balistyczny na Kijów pochłonął życie trzech osób, są też ranni.

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