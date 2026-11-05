Film: w Słowiańsku okupanci zaatakowali ratowników podczas gaszenia pożaru

5 listopada Rosjanie przeprowadzili atak czterema dronami na Słowiańsk w obwodzie donieckim, uszkadzając budynek administracyjny, hale produkcyjne oraz dwa sklepy. Na terenie lokalnego serwisu samochodowego wybuchł pożar, do którego ugaszenia przybyły oddziały Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

Podczas akcji gaśniczej jeden z wrogich bezzałogowych statków powietrznych (BPA) zadał celowy cios w miejsce stacjonowania ratowników. Personel zdążył schronić się, dzięki czemu nikt z ratowników nie ucierpiał, a sprzęt specjalistyczny pozostał nienaruszony. Pomimo zagrożenia ponownymi atakami ratownicy Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych całkowicie ugaszili pożar na powierzchni 370 metrów kwadratowych.

Źródło: Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

5 listopada rosyjskie wojska zaatakowały kilka gmin w obwodzie winnickim, w wyniku czego uszkodzeniu uległy obiekty cywilne i infrastruktura krytyczna. Wiadomo o ofiarach.

Dwóch majorów policji — Oleg Dubiecki i Siergiej Bereżko — zmarło w wyniku ciężkich obrażeń odniesionych podczas rosyjskiego ataku na samochód służbowy w pobliżu Komyszuwaki w obwodzie zaporoskim.

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