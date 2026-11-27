W sieci pojawiło się nagranie, na którym ukraińscy rozpoznawcy lotniczy uchwycili prawdopodobny przypadek kanibalizmu wśród rosyjskich żołnierzy.

Według autorów publikacji na nagraniu widać, jak okupant na środku pola odcina łopatą saperową część nogi swojego zabitego towarzysza, po czym zaczyna jeść ludzkie mięso.

„Zjada, spójrz! Kanibale, kurwa!” – komentują to, co widzą, ukraińscy żołnierze.

W trakcie rozmowy ukraińscy żołnierze sugerują również, że rosyjscy okupanci mogli pozostać bez jedzenia i wody.

Według informacji autorów publikacji wkrótce potem Rosjanin został zaatakowany przez ukraiński dron FPV.

W sieci opublikowano odpowiednie nagranie wideo.

Wcześniej w sieci pojawiły się nagrania, na których rosyjscy żołnierze korzystają z wyrzutni umieszczonej wewnątrz wielopiętrowego budynku mieszkalnego. Obok niej widać ciało człowieka, który prawdopodobnie jest zabitym okupantem.

26 listopada oddziały Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) odnotowały absolutny dzienny rekord pod względem liczby zlikwidowanych żołnierzy wroga. W ciągu jednej doby ukraińskie siły zbrojne trafiły 845 rosyjskich okupantów, z czego 221 zostało zlikwidowanych. Łącznie oddziały SBS trafiły 2431 celów.

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