Żołnierze 91. oddzielnego batalionu przeciwczołgowego pomyślnie przeprowadzili operację ewakuacji z pola walki uszkodzonego naziemnego kompleksu zrobotyzowanego przy pomocy większego ewakuatora NRK. Informację tę podał 91. OPTB.

Jeden z dronów uległ uszkodzeniu podczas wykonywania zadania na obszarze przyfrontowym i stracił zdolność samodzielnego poruszania się. W celu jego ewakuacji wykorzystano platformę sterowaną przez operatora o znaku wywoławczym „As”, na której bezpośrednio do strefy zagrożenia wjechał żołnierz o znaku wywoławczym „Abchaz”.

Żołnierzowi udało się zamontować rampy załadunkowe i załadować uszkodzony dron na pojazd ewakuacyjny pod osłoną środków walki elektronicznej, łączności oraz powietrznych środków przechwytujących. Misja zakończyła się pomyślnym powrotem żołnierza i sprzętu.

Źródło: 91. oddzielny batalion przeciwczołgowy.

Przypomnijmy, że ukraińska firma zbrojeniowa Tencore wraz z partnerem opracowuje własne silniki elektryczne do naziemnych kompleksów zrobotyzowanych (NRK), które mają stać się bardziej efektywną alternatywą dla chińskich odpowiedników.

Tencore ujawniła parametry techniczne i kluczowe cechy swojego najnowszego projektu — naziemnego kompleksu zrobotyzowanego MAT1LDA, przeznaczonego do poruszania się zarówno po lądzie, jak i po wodzie.

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