Film: W wyniku uderzenia rosyjskiego drona w Charków 27 października rannych zostało pięć osób, w tym dziecko
Wieczorem 27 października rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą drona, w wyniku czego rannych zostało już pięć osób. Wśród rannych jest czteroletnie dziecko.
W nocy Rosjanie zaatakowali dzielnicę Osnovjanskij w mieście za pomocą drona odrzutowego. W wyniku ataku wybuchł rozległy pożar na powierzchni 2,5 tys. m² – płonęły budynki wielorodzinne i prywatne domy mieszkalne, budynki gospodarcze oraz obiekt produkcyjny; uszkodzenia odniosły wieżowce, garaże i samochody.
„W obliczu zagrożenia kolejnymi atakami ratownicy wraz z innymi służbami likwidują skutki zdarzenia. Psychologowie Państwowej Służby Ratowniczej udzielili pomocy poszkodowanym” – czytamy w komunikacie służb ratowniczych.
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza
Przypomnijmy, że Rosja zbombardowała wieżowiec w Charkowie, a wśród poszkodowanych znalazło się dziecko.
W ciągu dnia 27 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Derhacze w obwodzie charkowskim. Odnotowano trafienie w budynek magazynowy, trzy osoby odniosły obrażenia.
W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie ostrzeliwały Charków i 12 innych miejscowości w obwodzie. W wyniku ataków wroga zginęły trzy osoby, a osiem zostało rannych.