Film: W wyniku uderzenia rosyjskiego drona w Charków 27 października rannych zostało pięć osób, w tym dziecko

Wieczorem 27 października rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą drona, w wyniku czego rannych zostało już pięć osób. Wśród rannych jest czteroletnie dziecko.

W nocy Rosjanie zaatakowali dzielnicę Osnovjanskij w mieście za pomocą drona odrzutowego. W wyniku ataku wybuchł rozległy pożar na powierzchni 2,5 tys. m² – płonęły budynki wielorodzinne i prywatne domy mieszkalne, budynki gospodarcze oraz obiekt produkcyjny; uszkodzenia odniosły wieżowce, garaże i samochody.

„W obliczu zagrożenia kolejnymi atakami ratownicy wraz z innymi służbami likwidują skutki zdarzenia. Psychologowie Państwowej Służby Ratowniczej udzielili pomocy poszkodowanym” – czytamy w komunikacie służb ratowniczych.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-9027.mp4

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza

Przypomnijmy, że Rosja zbombardowała wieżowiec w Charkowie, a wśród poszkodowanych znalazło się dziecko.

W ciągu dnia 27 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Derhacze w obwodzie charkowskim. Odnotowano trafienie w budynek magazynowy, trzy osoby odniosły obrażenia.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie ostrzeliwały Charków i 12 innych miejscowości w obwodzie. W wyniku ataków wroga zginęły trzy osoby, a osiem zostało rannych.

Czytaj nas na