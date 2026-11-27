W sieci opublikowano nagranie, na którym rosyjscy okupanci jeżdżą po ulicach zniszczonej i zajętej Awdijówki w obwodzie donieckim, filmując zniszczone budynki mieszkalne.

Najeźdźcy przyglądają się zniszczonym wieżowcom, szukając rzeczy, które jeszcze można wynieść z opuszczonych mieszkań.

Nagranie pokazuje skalę zniszczeń w Awdijewce, które rosyjska propaganda nazywa „wyzwoleniem”.

Ponadto w tymczasowo zajętej Awdijówce Rosjanie plądrują zniszczoną hutę koksowniczą i wywożą złom do portu w Mariupolu.

Czytaj nas na