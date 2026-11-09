W okupowanym Doniecku wieczorem 9 listopada rozległo się ponad cztery wybuchy. Głośno było również w obwodzie rostowskim RF, gdzie prawdopodobnie dotarła część rakiet.

Dzień wcześniej w mieście ostrzegano przed zagrożeniem atakiem dronów, a po wybuchach w mediach społecznościowych opublikowano nagranie przedstawiające rozległy pożar.

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Informację tę podał kanał monitorujący Exilenova+.

W dniach 8 i w nocy z 8 na 9 listopada oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na ważne obiekty wojskowe przeciwnika na tymczasowo okupowanych terytoriach. W szczególności w rejonie Sartany w obwodzie donieckim ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjską stację zakłócającą Starlink, za pomocą której najeźdźcy próbowali przerwać łączność satelitarną Sił Zbrojnych Ukrainy.

Na kierunku donieckim oddziały Sił Operacji Specjalnych (SSO) Ukrainy wykryły i zniszczyły rzadko spotykany rosyjski kompleks walki radioelektronicznej Triada-2.

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